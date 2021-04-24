Болгарія відкриває кордони для туристів: правила в'їзду

Країна намагається привабити відпочивальників на свої чорноморські курорти і з 1 травня спрощує правила в'їзду

Вже з 1 травня Болгарія відкриває кордони для туристів.

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Про це заявив в.о. міністра охорони здоров'я Болгарії Костадин Ангелів, передає Reuters.

Для в'їзду на територію країни туристам потрібно буде мати при собі будь-який з трьох видів медичних документів:

сертифікат про вакцинацію від COVID-19;

негативний ПЛР або антигенний тест;

довідку про перенесення за останні пів року коронавірусу.

Туристи забезпечують найбільшу частину доходів туристичного сектору Болгарії, який сильно постраждав від обмежень на поїздки, викликаних пандемією COVID-19.

Також ми писали про те, що Ізраїль вже скасував більшість епідеміологічних обмежень і тепер готується заново впускати іноземних туристів – це може статися вже з 23 травня.

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Крім того, у Ватикані незабаром відкриють музеї для туристів. Відвідувачів почнуть приймати в перший понеділок травня, якщо до того часу не надійдуть нові розпорядження.

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