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Болгарія відкриває кордони для туристів: правила в'їзду

24 квітня, 13:37

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Країна намагається привабити відпочивальників на свої чорноморські курорти і з 1 травня спрощує правила в'їзду

Вже з 1 травня Болгарія відкриває кордони для туристів.

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Про це заявив в.о. міністра охорони здоров'я Болгарії Костадин Ангелів, передає Reuters.

Для в'їзду на територію країни туристам потрібно буде мати при собі будь-який з трьох видів медичних документів:

  • сертифікат про вакцинацію від COVID-19;
  • негативний ПЛР або антигенний тест;
  • довідку про перенесення за останні пів року коронавірусу.

Туристи забезпечують найбільшу частину доходів туристичного сектору Болгарії, який сильно постраждав від обмежень на поїздки, викликаних пандемією COVID-19.

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Також ми писали про те, що Ізраїль вже скасував більшість епідеміологічних обмежень і тепер готується заново впускати іноземних туристів – це може статися вже з 23 травня.

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Крім того, у Ватикані незабаром відкриють музеї для туристів. Відвідувачів почнуть приймати в перший понеділок травня, якщо до того часу не надійдуть нові розпорядження.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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