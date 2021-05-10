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Хворих на ковід в Індії атакує "чорний грибок": чи загрожує смертоносна недуга українцям

10 травня, 22:53

Дар'я Сметанко Дар'я Сметанко

За сто років у світі зафіксували менше ніж 1000 випадків мукормікозу, а за останні місяці вже півсотні

/ Фото: REUTERS

В Індії у тих, хто вилікувався від ковіду, фіксують новий діагноз – "чорний грибок" або мукормікоз. Через нього в людей утворюються тромби, сильний біль у носі та горлі, він вражає слизову оболонку й навіть може призвести до сліпоти. Чи фіксують такі ускладнення після коронавірусної хвороби вже в Україні, дізнавались новини "Сьогодні".

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Вражає легені, носові пазухи, може проникнути в мозок і призвести до смерті. "Чорний грибок" уже діагностували в пацієнтів у Нью-Делі, Мумбаї та інших містах. Це – дуже рідкісна інфекція. За сто років у світі зафіксували менше ніж 1000 таких випадків. І ось в останні кілька місяців "чорний грибок" виявили вже у півсотні людей. І все – в Індії. Через грибок одному з хірургів у Мумбаї довелося видалити 25-річній пацієнтці око, аби лише та вижила. Та вісьмох хворих не вдалося врятувати. Надто тяжке було ураження цим грибком.

"Зазвичай шлях зараження спорами грибів респіраторний або харчовий. Тобто – ми отримуємо або з повітря спори, або разом з їжею їх поглинаємо. І потім вже в залежності від виду грибів – йде конкретне зараження", – пояснює лікар-імунолог Андрій Волянський.

Відео: Сьогодні

Найбільше ризикують підхопити цей грибок люди з ослабленим імунітетом. А надто ті, хто за ковіду лікувався гормональними препаратами чи стероїдами. Тому за дозуванням цих ліків мають ретельно стежити медики. Втім, у нас в Україні випадків інфікування чорним грибком не виявляли. У нас людей вражають інші види грибків.

"Ми частіше зустрічаємо дисбактеріози, які викликані грибами такими як candida albicans, а також – асперлігіоз. Ці інфекції частіше бувають у людей з ослабленим імунітетом, а також – у веганів. Утворюються такі повноцінні антитіла у людей з порушенням імунітету", – каже інфекціоністка Тетяна Логінова.

Ці грибки не такі смертоносні, як чорний. Лікарі заспокоюють: навряд чи мукормікоз може стати одним з наслідків перенесеного ковіду в українців. Індійські ж медики підозрюють: пацієнти могли інфікуватися через якусь рідину в кисневих масках.

Нагадаємо, катастрофічна ситуація з ковідом в Індії викликає занепокоєння усього світу. Один з штатів зіткнувся з моторошною проблемою – сім'ї померлих від COVID-19 скинули їхні тіла в священний для індусів Ганг.

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