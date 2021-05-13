Ситуація в Ізраїлі з перших вуст: ексклюзивний коментар спікера поліції

Поліція Ізраїлю у зв'язку з постійними ракетними обстрілами із Сектора Гази і заворушеннями, що переросли в погроми, працює в посиленому режимі. Крім знешкодження вибухонебезпечних елементів ракет їй доводиться також працювати з очевидцями, які будь-що намагаються зняти те, що відбувається, на відео.

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Про це розповів речник поліції Ізраїлю Міхаель Зінгерман.

"Працюємо ми, звичайно, в посиленому режимі. Поліція перейшла на роботу в 16-годинний робочий день, тому що найголовніше завдання зараз – забезпечити безпеку наших людей", – зазначив він.

Зінгерман додав, що поліцейські першими прибувають на ті місця, де падають ракети, і там у них одне з основних завдань – попередити громадян, які намагаються знімати вибухи та інші небезпечні ситуації на мобільні телефони, часто ризикуючи життям, про небезпеку.

"Є люди, які проявляють дуже велику цікавість причому вона не має проявлятися саме в таких ситуаціях. Вони фотографують, знімають на відео. Навіщо це все виставляти в соцмережі? Це дуже небезпечно, тому ми попереджаємо громадян – у жодному разі не наближатися до місць , де відбувається падіння ракет. Це дуже небезпечно і для них самих і заважає роботі поліцейських ", – розповів він.

Спікер поліції додав, що найголовніші завдання зараз лежать на вибухотхніках і саперах, які працюють у складі поліції Ізраїлю.

"Ракета, коли падає, – вона розривається не повністю. Залишаються частини, які можуть вибухнути, які дуже небезпечні, тому дуже важливо для поліцейських оточити це місце, знешкодити і дати можливість фахівцям дуже чітко і професійно завершити всю роботу, щоб відкрити це місце і щоб громадяни могли вільно переміщатися", – зазначив Зінгерман.

Співпраця поліції з армією

Ізраїльська поліція працює у повній взаємодії з ізраїльською армією.

"З 1000 ракет, які були випущені з Сектора Гази в бік Ізраїлю – 900 – тобто 90% – були збиті "Залізним куполом". Це нереально велика цифра, яка привела до того, що у нас практично мінімальні втрати. Якби не було "Залізного купола", то кількість жертв могла б бути набагато більшою", – каже Зінгерман.

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Поліція зокрема взаємодіє із солдатами, які працюють на батареях "Залізного купола".

"Ми їм допомагаємо, прибуваємо туди. Знаходимося поруч із "Залізним куполом". Повне взаєморозуміння. Я думаю, це продовжиться. Ізраїльська поліція і ізраїльська армія – це дуже потужна організація, яка звикла до роботи", – підсумував спікер ізраїльської поліції.

Куди можна звернутися за інформацією

В Ізраїлі працює спеціальна посилена чергова частина, куди можна звертатися за телефоном різними мовами (англійською, івритом, арабською, російською), де можна отримати відповіді на нагальні запитання.

Також працює надзвичайна чергова частина "110", де різними мовами нададуть будь-яку інформацію про перекриття доріг або інші екстремальні ситуації.

Нагадаємо, на тлі ракетних обстрілів Ізраїлю з підконтрольного палестинцям сектору Гази по країні прокотилася хвиля погромів – євреї трощать магазини арабів, а араби палять машини, що належать євреям. Є постраждалі і безліч затриманих.

Ситуація в Ізраїлі загострилася на минулих вихідних. Після зіткнень на Храмовій Горі в Єрусалимі палестинські терористи почали обстрілювати ракетами ізраїльські міста.

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Кількість жертв вже обчислюється десятками, з них п'ятеро припадають на Ізраїль і понад півсотні – на палестинців. Про причини і можливі наслідки нинішнього спалаху насильства читайте на нашому сайті.