Джонсон готує Путіну важливу розмову, щоб не дійшло до кровопролиття

Прем'єр Британії закличе пана Путіна відступити

Борис Джонсон (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон має намір провести телефонні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним наступного тижня.

Про це повідомляє Reuters.

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"Прем'єр-міністр рішуче налаштований активізувати дипломатичні прагнення та посилити політику стримування, аби уникнути кровопролиття в Європі . Він повторить про необхідність для Росії відступити і вступити в діалог з дипломатичної лінії, коли він говоритиме з президентом Путіним наступного тижня" , – повідомили в пресслужбі прем'єра Великої Британії.

За даними російських ЗМІ, Лондон 31 січня оголосить про нові санкції проти Росії через загрозу вторгнення в Україну. Вони будуть спрямовані проти фізосіб та фінансових організацій. Передбачається, що санкції будуть скоординованими із союзниками в Європі, а також із США.

Загроза вторгнення РФ в Україну