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"Якщо раптом": Лукашенко підпише декрет про передачу влади Радбезу

24 квітня, 15:15

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Якщо станеться екстрена ситуація, то Рада безпеки повинна буде ввести надзвичайний стан в країні – він сподівається, що це лише запобіжні заходи

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що планує підписати декрет про перехід президентських повноважень Раді безпеки. Але застосують документ лише, якщо в країні виникне екстрена ситуація.

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Про це повідомляє "Белта".

"Скажіть, якщо завтра немає президента, ви гарантуєте, що все буде нормально? Ні. Тому на цей випадок я підпишу в найближчі дні декрет, як буде вибудувана влада в Білорусі. Президента застрелили – на завтра Рада безпеки буде наділена повноваженнями", – сказав Лукашенко.

За його словами, якщо в країні виникне екстрена ситуація, то Радбез введе надзвичайний стан, "аж до військового".

"Тому я говорив, що підпишу цей декрет і визначу, хто керуватиме країною "якщо раптом", – додав Лукашенко.

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У той же час, він зазначив, що така необхідність навряд чи настане, але не варто втрачати пильність і краще убезпечити країну.

Відзначимо, що кілька днів тому він заявляв, що незабаром прийме "одне з найважливіших рішень" за роки свого президентства.

Нагадаємо, що лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська готова до переговорів з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком без будь-яких попередніх умов.

Раніше ми повідомляли, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який ще в минулому році люб'язно відгукувався про президента України Володимира Зеленського, позаочі лицемірно назвав його недипломатичним.

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