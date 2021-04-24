"Якщо раптом": Лукашенко підпише декрет про передачу влади Радбезу

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що планує підписати декрет про перехід президентських повноважень Раді безпеки. Але застосують документ лише, якщо в країні виникне екстрена ситуація.
Про це повідомляє "Белта".
"Скажіть, якщо завтра немає президента, ви гарантуєте, що все буде нормально? Ні. Тому на цей випадок я підпишу в найближчі дні декрет, як буде вибудувана влада в Білорусі. Президента застрелили – на завтра Рада безпеки буде наділена повноваженнями", – сказав Лукашенко.
За його словами, якщо в країні виникне екстрена ситуація, то Радбез введе надзвичайний стан, "аж до військового".
"Тому я говорив, що підпишу цей декрет і визначу, хто керуватиме країною "якщо раптом", – додав Лукашенко.
У той же час, він зазначив, що така необхідність навряд чи настане, але не варто втрачати пильність і краще убезпечити країну.
Відзначимо, що кілька днів тому він заявляв, що незабаром прийме "одне з найважливіших рішень" за роки свого президентства.
Нагадаємо, що лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська готова до переговорів з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком без будь-яких попередніх умов.
Раніше ми повідомляли, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який ще в минулому році люб'язно відгукувався про президента України Володимира Зеленського, позаочі лицемірно назвав його недипломатичним.
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