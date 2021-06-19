Генасамблея ООН закликала ввести ембарго на поставки зброї до М'янми

119 країн засудили військовий переворот в М'янмі, а 34 держави утрималися – лише одна Білорусь виступила проти резолюції

Генеральна асамблея ООН засудила військовий переворот в М'янмі і закликала до введення ембарго на поставки зброї в країну.

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Відповідну резолюцію підтримали 119 країн, передає The Guardian.

ООН закликає негайно звільнити чиновників і політиків, затриманих після перевороту, "а також всіх тих, хто був довільно затриманий, звинувачений або заарештований".

Проект резолюції підтверджує підтримку Генасамблеєю населення, вимагає залучення до відповідальності за злочини проти нього, включаючи рохінджа і засуджує застосування смертоносної сили збройними силами М'янми. Також він доповнює і зміцнює зусилля Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) по поверненню М'янми на шлях демократії.

Відзначимо, що текст резолюції не має обов'язкової сили. Крім того, його формулювання було пом'якшено в ході переговорів з деякими регіональними сусідами М'янми.

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Ввести ембарго на поставки зброї закликали правозахисні групи та громадські активісти. Але дипломати вважали, що у подібної резолюції мало шансів на ухвалення ООН, оскільки постійні члени – Китай і Росія – два найбільші постачальники зброї в М'янмі, могли накласти вето.

Відзначимо, що проти резолюції проголосувала тільки Білорусь при цьому Китай, Росія і ще 34 країни утрималися.

Раніше ми повідомляли, що в М'янмі, де тривають протести проти військового перевороту, сили безпеки застрелили семирічну дівчинку прямо в її будинку.

Нагадаємо, що Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш був переобраний на другий термін.