Загрожує катастрофа? Китайська неконтрольована ракета може впасти на Землю 8 травня

8 травня на Землю може впасти велика китайська ракета Long March 5B, яка вийшла з-під контролю.
Про це заявив представник Пентагону Майк Ховард, передає CNN.
За його словами, точне місце входу ракети в атмосферу Землі поки невідомо, до того ж, воно не може бути визначено раніше, ніж за кілька годин до цієї події.
Астрофізик Джонатан Макдауелл з астрофізичного центру Гарвардського університету вважає, що ракета може увійти в атмосферу між 8 і 10 травня.
Що сталося:
29 травня Китай запустив на орбіту базовий модуль своєї майбутньої космічної станції за допомогою важкої ракети-носія Long March 5B.
Фахівці б'ють на сполох, адже вага ракети становить 22 тонни, і в разі, якщо великі деталі впадуть в населені райони, може бути заподіяно великої шкоди.
Однак Макдауелл запевняє, така ситуація не становить загрози для людства.
"Ризик того, що буде завдано якоїсь шкоди або що вона потрапить в когось, досить малий – не нікчемний, це може статися, – але ризик того, що вона потрапить у вас, неймовірно малий. Є речі важливіші, про яких варто турбуватися", – розповів астрофізик.
Раніше сайт "Сьогодні" писав, що в кінці березня Північна Корея випробувала нову тактичну ракету, а президент Сполучених Штатів Джо Байден пообіцяв відповісти в разі потреби.