Загрожує катастрофа? Китайська неконтрольована ракета може впасти на Землю 8 травня

Вага ракети становить 22 тонни, і в разі, якщо великі деталі впадуть в населені райони, може бути завдано збитків

8 травня на Землю може впасти велика китайська ракета Long March 5B, яка вийшла з-під контролю.

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Про це заявив представник Пентагону Майк Ховард, передає CNN.

За його словами, точне місце входу ракети в атмосферу Землі поки невідомо, до того ж, воно не може бути визначено раніше, ніж за кілька годин до цієї події.

Астрофізик Джонатан Макдауелл з астрофізичного центру Гарвардського університету вважає, що ракета може увійти в атмосферу між 8 і 10 травня.

Що сталося:

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29 травня Китай запустив на орбіту базовий модуль своєї майбутньої космічної станції за допомогою важкої ракети-носія Long March 5B.

Фахівці б'ють на сполох, адже вага ракети становить 22 тонни, і в разі, якщо великі деталі впадуть в населені райони, може бути заподіяно великої шкоди.

Однак Макдауелл запевняє, така ситуація не становить загрози для людства.

"Ризик того, що буде завдано якоїсь шкоди або що вона потрапить в когось, досить малий – не нікчемний, це може статися, – але ризик того, що вона потрапить у вас, неймовірно малий. Є речі важливіші, про яких варто турбуватися", – розповів астрофізик.

Раніше сайт "Сьогодні" писав, що в кінці березня Північна Корея випробувала нову тактичну ракету, а президент Сполучених Штатів Джо Байден пообіцяв відповісти в разі потреби.