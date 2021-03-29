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Хакери атакували телеканал в Австралії через розслідування про Путіна

29 березня, 01:56

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Канал зняв програму про отруєння президентом РФ своїх ворогів

Хакери зірвали ефір австралійського каналу 9News Australia, в якому був запланований показ програми про знищення російським президентом Володимиром Путіним своїх ворогів за допомогою хімагентів. Експерти вважають, що кібератаку провели з Росії.

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Про це повідомляє DW.

Канал 9News Australia готував до показу черговий випуск програми-розслідування Under Investigation, цього разу присвячений "смертоносній кампанії знищення за допомогою хімагентів", розгорнутої Путіним "проти його ворогів" у західних країнах.

Експерти, з якими радився канал після атаки, вважають, що за нею, швидше за все, стоять хакери "з Росії, що пояснюється витонченістю" нападу.

"Чи йдеться про кримінальний саботаж, чи це – справа рук іноземної держави, зараз розслідується, проте очевидно, що ця атака може виявити вразливість загальнонаціонального масштабу", – заявили на 9News Australia.

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Через атаку каналу довелося замість прямого ефіру давати передачі в записі. Поки IT-фахівці відновлюють виробничі системи, співробітники телеканалу працюють з дому.

Водночас на каналі зазначили, що епізод про російського президента вже готовий, і дії кіберзлочинців не завадять показати його в ефірі.

Нагадаємо, днями депутати парламенту Німеччини, а також деяких земельних парламентів зазнали хакерської атаки, відповідальність за яку може нести Росія.

Ми також повідомляли, що Росію звинуватили в кібератаках на Європейське агентство лікарських засобів в грудні 2020 року, в результаті яких було викрадено документи про вакцину від коронавірусу Pfizer/BioNTech.

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Росія Австралія телеканал хакери кібератака Володимир Путін
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