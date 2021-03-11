Бавовна vs синтетика: які маски краще захищають від COVID-19

Національний інститут стандартів і технологій Сполучених Штатів (NIST) провів дослідження, під час якого у лабораторії порівняли фільтруючі властивості масок, виготовлених з різних матеріалів, і виявилося, що не всі вони однаково захищають від коронавірусу.
Про це повідомляє Daily Mail.
Дослідження показало, що бавовняні маски для обличчя краще фільтрують частки коронавірусу, ніж синтетичні, виготовлені з таких штучних матеріалів, як нейлон і поліестер.
Причому висока вологість повітря, що видихається, покращує фільтруючі властивості бавовняних масок на 33%.
Зазначається, що клаптики тканини, з якої виготовлялися маски, помістили в невелику коробку, в якій була встановлена вологість 99%, наближена до вологості дихання. Потім їх наділи на трубку, відкачуючи повітря і частинки з тією ж швидкістю і силою, що і при нормальному диханні людини.
І бавовна показав чудові результати, а ось фільтруючі властивості синтетики не покращилися навіть при впливі високої вологості.
"Бавовняні тканини – чудовий вибір. Це нове дослідження показало, що бавовна підходить для масок ще більше, ніж ми думали", – зазначив один із дослідників NIST Крістофер Зангмайстер.
Щодо хірургічних і медичних масок, то вчені з'ясували, що їх властивості не залежать від вологості, але в цілому вони не менш ефективні, ніж бавовняні.
Нагадаємо, виробник масок для громадської охорони здоров'я Франції компанія BioSerenity оголосила у вівторок, що розробила першу "фільтруючу і дезінфікуючу" маску проти COVID-19 та інших вірусів.
Ми також повідомляли, що згідно з останніми дослідженнями вчених США, використання відразу двох масок, що щільно прилягають до обличчя, може значно знизити вплив коронавірусу на людину.
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