Ізраїль продовжив заборону на поїздки в Україну – вважають небезпечною

Ізраїль потроху починає приймати туристів, але при цьому Міністерство охорони здоров'я країни продовжило заборону на поїздки до України та низки інших країн, вважаючи їх небезпечними з епідеміологічної точки зору.

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Про це Jerusalem Post.

До списку країн з високим рівнем поширення COVID-19, крім України, також потрапили Росія, Туреччина, Аргентина, Бразилія, ПАР, Індія, Мексика і Ефіопія. Заборона не поширюється на пасажирів стикувальних рейсів.

Крім того, після повернення з цих країн жителям Ізраїлю доведеться відбути 14 днів карантину навіть в тому випадку, якщо вони пройшли вакцинацію від COVID-19 або успішно перенесли коронавірус.

Дана міра діє з 3 травня.

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Варто зазначити, що з 23 травня Ізраїль відкрив кордони для іноземних туристів . Напередодні до країни прибула перша група туристів, а до 15 червня влада очікує ще на 20 таких груп, зокрема, зі США, Великої Британії та Німеччини.

Серед вимог до приїжджих: пройти вакцинацію, здати негативний тест на коронавірус до поїздки і по прильоту в тель-авівського аеропорту "Бен-Гуріон". Також в одній групі можуть приїжджати не більше як 30 осіб.

Нагадаємо, що завдяки активним темпам вакцинації населення Ізраїль вже практично переміг коронавірусну епідемію. Завдяки цьому в країні скасували вимогу носити маску на відкритому повітрі.