Екстрена посадка літака Belavia: яку компенсацію отримали пасажири

В авіакомпанії Belavia розповіли "Сегодня" подробиці про аварію на борту Boeing 737-800

Представники відділу комунікацій авіакомпанії Belavia повідомили сайту "Сегодня" подробиці події з літаком Boeing 737-800 і що вони запропонували пасажирам.

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В авіакомпанії підтвердили, що під час виконання рейсу В2-9215 з Мінська в Анталію з 189 пасажирами і 7 членами екіпажу на борту на літаку Boeing 737-800 спрацювала сигналізація про несправність одного з двигунів.

"Відповідно до інструкцій екіпаж прийняв рішення про відключення двигуна, зниження до висоти в 8000 футів і заходу на посадку в" Домодєдово"", – сказано в коментарі Belavia для "Сегодня".

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У московському аеропорту "Домодєдово" пасажирам надали харчування. Потім протягом декількох годин авіакомпанія пересадила пасажирів в інший літак, який доставив їх на турецький курорт.

"Авіакомпанія Belavia просить вибачення у пасажирів за вимушену затримку", – сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, що сьогодні вранці літак Belavia, який прямував з Мінська в Анталію, подав сигнал лиха.

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Пізніше стало відомо, що він приземлився в підмосковному аеропорту Домодєдово на одному двигуні.

Всі подробиці надзвичайної події з білоруським літаком Belavia ми зібрали тут.