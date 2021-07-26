Русский
$ 27,05
31,85
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Екстрена посадка літака Belavia: яку компенсацію отримали пасажири

26 липня 2021 18:21

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук

В авіакомпанії Belavia розповіли "Сегодня" подробиці про аварію на борту Boeing 737-800

Представники відділу комунікацій авіакомпанії Belavia повідомили сайту "Сегодня" подробиці події з літаком Boeing 737-800 і що вони запропонували пасажирам.

Реклама

В авіакомпанії підтвердили, що під час виконання рейсу В2-9215 з Мінська в Анталію з 189 пасажирами і 7 членами екіпажу на борту на літаку Boeing 737-800 спрацювала сигналізація про несправність одного з двигунів.

"Відповідно до інструкцій екіпаж прийняв рішення про відключення двигуна, зниження до висоти в 8000 футів і заходу на посадку в" Домодєдово"", – сказано в коментарі Belavia для "Сегодня".

Читайте також: Примусова посадка літака Ryanair: в "Белавіа" обурені забороною на польоти

У московському аеропорту "Домодєдово" пасажирам надали харчування. Потім протягом декількох годин авіакомпанія пересадила пасажирів в інший літак, який доставив їх на турецький курорт.

"Авіакомпанія Belavia просить вибачення у пасажирів за вимушену затримку", – сказано в повідомленні.

Більше новин за темою:

Нагадаємо, що сьогодні вранці літак Belavia, який прямував з Мінська в Анталію, подав сигнал лиха.

Реклама

Пізніше стало відомо, що він приземлився в підмосковному аеропорту Домодєдово на одному двигуні.

Всі подробиці надзвичайної події з білоруським літаком Belavia ми зібрали тут.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Популярні статті

Небезпечніший за
Небезпечніший за "Дельту"? ВООЗ попередила про загрозу нового штаму коронавірусуІнші країни
Пам'ять, увага і не тільки: вчені з'ясували, як COVID-19
Пам'ять, увага і не тільки: вчені з'ясували, як COVID-19 "вбиває" когнітивні здібностіІнші країни
Повені в Європі – тільки початок. Вчені попередили про майбутні кліматичні катастрофи
Повені в Європі – тільки початок. Вчені попередили про майбутні кліматичні катастрофиІнші країни
До викрадення Чауса причетні держструктури України – генпрокурор Молдови
До викрадення Чауса причетні держструктури України – генпрокурор МолдовиУкраїна
Літак Belavia подав сигнал лиха – слідував з Мінська в Анталію
Літак Belavia подав сигнал лиха – слідував з Мінська в АнталіюІнші країни
В Іспанії визнали правила перевезення багажу лоукостером Ryanair несправедливими
В Іспанії визнали правила перевезення багажу лоукостером Ryanair несправедливимиІнші країни

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти