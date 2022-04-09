Кайманові острови заморозили російські активи на 7,3 млрд доларів

Уряд острівної держави також створив спеціальну групу для координації дотримання санкцій.

Фінансові установи Кайманових островів винесли понад 800 рішень щодо блокування російських активів. Колаж "Сьогодні"

Уряд Кайманових островів заморозив активи росіян, проти яких діють британські санкції , більш ніж на 7 млрд. дол.

Про це повідомляє Cayman Compass.

Реклама

Деталі

"Відповідно до антиросійських санкцій, Кайманові острови заморозили майна та коштів на суму 7,3 млрд дол. США. Кайманові острови застосовують санкції, оголошені Об'єднаним королівством, і ухвалили понад 800 рішень про заморожування коштів та майна російських фізичних та юридичних осіб", – йдеться у матеріалі.

Як заявив директор FRA Р. Дж. Беррі, рівень звітності на сьогоднішній день свідчить, що постачальники фінансових послуг "можуть ідентифікувати кошти або економічні ресурси, які прямо або опосередковано перебувають у власності або під контролем зазначених осіб, і заморожують ці активи або економічні ресурси".

Очікується, що останні поправки Британії до Положення про Росію (про санкції) будуть поширені на Кайманові острови і набудуть чинності 14 квітня.

Реклама

Ці поправки включають нові фінансові, торговельні та морські заходи та обмежують певні фінансові послуги з Центральним банком Росії та іншими відомствами РФ. Уряд острівної держави також створив спеціальну групу для координації дотримання санкцій, оголошених у відповідь на війну проти України.

Олігархи під санкціями

Два найбагатші росіянина – Володимир Потанін та Леонід Міхельсон – вперше потрапили під санкції . Обмеження проти них запровадив уряд Канади.

Досі найбагатші олігархи Росії не значилися в жодному списку санкцій західних країн. Деякі фахівці пояснюють це роллю олігархів у великих металургійних та енергетичних компаніях у Європі та Північній Америці.

Реклама

Статки Потаніна – 27,1 млрд доларів. Це робить його найбагатшою людиною Росії. Він – президент корпорації "Норільський нікель", на чию частку припадає близько 40% світових поставок паладію та 10% обробленого нікелю.

Міхельсон посідає друге місце в Росії зі статками 24,7 млрд доларів. Мільярдер є власником та керівником концерну "Новатек" – найбільшої приватної газової компанії в Росії. Канада додала двох мільярдерів у свій список санкцій разом із Віктором Вексельбергом, Кирилом Шамаловим, Дмитром Пумпянським та Вадимом Мошковичем.

Читайте також: