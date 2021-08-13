Коронавірус накриває Сідней. Місто патрулюватимуть військові

У Сіднеї кілька днів поспіль збільшується кількість пацієнтів з коронавірусом, влада вжила жорсткі заходи

У Сіднеї ввели жорсткі обмеження через коронавірус. Колаж "Сьогодні"

В Австралії з понеділка, 16 серпня, 200 додаткових солдатів патрулюватимуть Сідней. Вони стежитимуть за тим, щоб люди дотримувалися правил карантину. Такі заходи прийняли через те, що в місті стрімко погіршується ситуація з коронавірусом.

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Про це заявила прем'єр-міністр штату Новий Південний Уельс Гледіс Береджіклян, пише Reuters.

Понад 500 неозброєних військовослужбовців вже допомагають поліції Сіднея, у тому числі стежать за дотриманням вимог у готелях і аеропортах.

"Міністерство оборони готується до розгортання додаткових 200 осіб, починаючи з понеділка (...) для надання допомоги поліції Нового Південного Уельсу", – повідомив представник міністерства оборони.

Коронавірус накриває Сідней

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Незважаючи на майже семитижневу ізоляцію у Сіднеї, штат Новий Південний Уельс повідомив про 390 нових випадків ковіду. Більшість випадків фіксували в місті. Також зареєстровано два нових випадки смерті, загальна кількість летальних випадків за останній спалах у штаті досягла 38.

Деякі штати закрили свої кордони з Новим Південним Уельсом або примусово обмежили в'їзд, щоб зупинити поширення.

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