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Коронавірус у Китаї просочився з лабораторії – в США оприлюднили доповідь

2 серпня 2021 10:32

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Американські розслідувачі з'ясували, звідки насправді взявся вірус, який заразив весь світ

Версію про лабораторне походження коронавируса розглядають всерйоз. У США проводять розслідування

Версію про лабораторне походження коронавируса розглядають всерйоз. У США проводять розслідування / Фото: Pixabay

У США звинувачують Китай у витоку коронавірусу - головний республіканець Комітету з міжнародних справ Палати представників Мак Маккол представив сьогодні доповідь, в якій говориться, що вірус проник з лабораторії.

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Про це пише Інтерфакс.

Американський політик стверджує, що нібито є докази, що коронавірус просочився з лабораторії Уханьского інституту вірусології, а версію епіцентру його поширення з ринку – спростовує.

"Тепер ми вважаємо, що настав час повністю відмовитися від того, що джерелом вірусу став ринок морепродуктів. Ми також вважаємо, що переважання доказів свідчить, що вірус дійсно "просочився" з Уханьского інституту, і це сталося десь до 12 вересня 2019 року", – йдеться в доповіді.

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Американці запевняють, що є достатні докази того, що вчені лабораторії китайського інституту за сприяння американських експертів і державних фондів Китаю і США працювали над модифікацією коронавірусів, і ці роботи могли бути секретними.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я, які з січня розслідували походження коронавірусу SARS-CoV-2 у Китаї, допускають, що він міг з'явитися набагато раніше, ніж вважається. При цьому Пекін заперечує, що COVID-19 почав поширюватися ще у жовтні 2019 року.

Ще рік тому витік вірусу з лабораторії виглядав як одна з теорій змови. Вважалося, що вірус вперше передався людині від кажана. Перші випадки захворювання пов'язували з ринком морепродуктів в Ухані. Читайте в нашому матеріалі, чому версія витоку SARS-Cov-2 з лабораторії тепер не марення.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта

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