Кров, піт, сльози і сеча. Вчені придумали будівельний матеріал для космосу

Міцність будівельного матеріалу випереджає кращі марки бетону

Цей біокомпозітний матеріал може стати основою марсіанських колоній майбутнього. Колаж: "Сьогодні"

Фахівці Манчестерського університету і Університету Осло розробили будівельний матеріал AstroCrete, який можна робити з марсіанського або місячного грунту і крові, сечі, сліз і поту з космонавтів, а потім друкувати на 3D принтері. За розрахунками вчених, це дозволить будувати на Марсі чи Місяці міцні споруди без необхідності везти матеріали з Землі.

Ці дослідження опубліковані в Materials Today Bio.

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За основу вчені взяли реголіт – це розсипчастий грунт, який покриває весь Місяць і Марс, а також інші кам'яні планети. До реголіту додали воду і білок, витягнутий з плазми людської крові. Вийшов в'язкий матеріал, міцність на стиск якого склала 25 мегапаскалей – це рівень бетону М350, який використовують у будівництві великих і складних споруд.

Особливості AstroCrete:

білок з крові людини може утворювати біокомпозітний матеріал з місячним або марсіанським пилом;

біокомпозітний матеріали по міцності на стиск не поступаються кращим маркам бетону;

додавання сечовини може збільшити міцність на стиск більше ніж на 300%;

отриманим біокомпозіти можна друкувати через 3D-принтер.

Схема виробництва AstroCrete з сироватковогоальбуміну. Фото: Materials Today Bio

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Після додавання сечовини міцність AstroCrete зросла ще в три рази, випередивши кращі марки бетону. Сечовину можна витягати з сечі, поту і сліз космонавтів.

Вчені підрахували, що понад 500 кг високоміцного AstroCrete може бути вироблено протягом дворічної місії на поверхні Марса командою з шести астронавтів.

Схема виробництва AstroCrete з фізіологічних рідин космонавта. фото: Materials Today Bio

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Гіпотетична блок-схема, яка зображує, як HSA може бути проведений з ресурсів, доступних на Марсі і якщо дозволяють технологічні можливості – в кінцевому підсумку доповнений або замінений автономним біореактором.

Чому кров, піт і сльози

Колись однією з найбільш поширених сумішей для кам'яної кладки був вапняний розчин і свиняча кров, яка регулювала зростання кристалів карбонату кальцію.

Доктор Аледо Робертс з Манчестерського університету, який працював над проектом, сказав, що новий метод має значні переваги перед багатьма іншими пропонованими методами будівництва на Місяці і Марсі.

"Вчені намагалися розробити життєздатні технології для виробництва матеріалів, подібних бетону, на поверхні Марса, але ми ніколи не переставали думати, що відповідь може бути всередині нас весь час", – сказав він.

Чому вчені звернулися до давньої технології

Завантажувати трюми кораблів цеглою або мішками цементу неймовірно дорого і непрактично. Потрібно будувати з місцевого матеріалу, використовуючи все, що є під рукою. Таким чином фахівці згадали досвід минулого і вирішили провести експерименти з людською кров'ю в ролі сполучного матеріалу.

Дослідження показало, що білок сироватковий альбумін можна використовувати як сполучний матеріал для отримання цементообразную суміші з міцністю на стиск вище звичайного бетону. Вивчивши робочий механізм, вчені з'ясували, що білки крові згортаються, утворюючи шари, які утримують матеріал.

База на Місяці, місто на Марсі

Раніше ми повідомляли, що Ілон Маск закликав побудувати постійну базу на Місяці і місто на Марсі. За його словами люди повинні стати космічною цивілізацією і міжпланетним видом.

"Нам треба повернутися і побудувати на Місяці постійну базу... а потім побудувати місто на Марсі, що дозволить нам стати космічною цивілізацією, міжпланетним видом" , – сказав Маск на прес-конференції після запуску космічного корабля Crew Dragon до МКС.

Він висловив упевненість, що його компанія SpaceX здійснюватиме регулярні рейси на Місяць, але нагадав, що відтоді, як люди вперше побували на єдиному супутнику нашої планети, пройшло вже майже півстоліття.

"Це занадто довго... Ми не хочемо бути одним із тих видів, які живуть на одній планеті, ми хочемо бути представниками кількох планет", – говорить Ілон Маск.

Нагадаємо, що раніше в Китаї показали нові фото з Марса. Червоний пейзаж і Селфі марсохода.

Також нагадаємо, що Ілон Маск буде вивчати космос за допомогою продукції Apple.