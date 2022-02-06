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СЬОГОДНІ Світові новини Інші країни

На Лукашенка чекає Гаага, опозиція подала колективний позов: подробиці

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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6 лютого, 14:08
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Звернення підписали громадяни Білорусі, зокрема з-за кордону
Павло Латушко зазначив, що в позові йдеться про документи злочинів із 1995 року
Павло Латушко зазначив, що в позові йдеться про документи злочинів із 1995 року / Фото: Колаж: Сьогодні

До суду Гааги подали колективний позов проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День. Вихідний" на телеканал "Україна 24" ексміністр культури Білорусі Павло Латушко.

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"Білорусь не є учасником і не підписала документи міжнародного кримінального суду. Лукашенко передбачав таку історію і розумів, що йому може загрожувати в тому разі, якщо розпочнеться розгляд щодо нього", – розповів він.

Що у позові

Павло Латушко зазначив, що звернення підписали низка громадян Білорусі, у т.ч. іноземних.

"Розглядаються там злочини режиму, скоєні в період з 2002 року до теперішнього часу. Це якраз той період, який може розглядати міжнародний кримінальний суд у Гаазі", – заявив він.

Також, за його словами, там перебувають документи злочинів із 1995 року. Йдеться про геноцид, а також злочини проти людяності.

Тут геноциду піддавався не тільки білоруський народ, а також представники польської національної меншини, інших народів. Тут же і звинувачення, пов'язані із захопленням літака, авіапіратством. Тут злочини, скоєні не лише на території Білорусі, а також інших держав, зокрема і України", – розповів Латушко.

Суд у Гаазі.
Суд у Гаазі. / Фото: Ураїнська правда

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Крім цього, він зазначив, що у позові є 40 000 сторінок фото- та відеодокументів, 1500 сторінок показань свідків:

"Тобто це величезний масив доказів, які можуть бути покладені в основу рішення прокурора в Гаазі. Зараз ми чекаємо на його рішення. Воно не буде швидким, але саме прокурор має право розпочати провадження у цій кримінальній справі".

Санкції США

США запровадили візові обмеження проти представників влади режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

США закликали білоруську владу виконувати зобов'язання у сфері прав людини, негайно звільнити всіх політичних ув'язнених, а також провести вільні та чесні вибори під міжнародним наглядом.

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Нагадаємо, радник лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка заявив, що 75 членів Європарламенту опублікували відкритий лист на захист незалежності Білорусі. У листі зазначається, що якщо "російські війська залишаться в Білорусі, то це слід розглядати як окупацію Білорусі".

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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