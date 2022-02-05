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СЬОГОДНІ Світові новини Інші країни

"Війна триватиме 3-4 дні": Лукашенко знову "наїхав" на Україну

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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5 лютого, 20:45
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Білоруський диктатор став на бік Кремля і захищає інтереси своєї країни у висловлюваннях про Україну
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову не залишив без уваги Україну і заявив, що наша країна не має шансів у війні з Росією та її союзниками. Про це він сказав у інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову.

Соловйов заявив, мовляв, Захід хоче зіштовхнути росіян та українців, на що Лукашенко почав вихвалятися, що Україна не має шансів у війні.

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"Україна ніколи з нами не воюватиме. Це війна триватиме ну максимум 3-4 дні. Там нікому буде воювати проти нас. Ті, кого показують з автоматами дерев'яними, як вони тренуються, так ми зараз з тобою вийдемо до сусідньої зали і знімемо на телефон тренування. І як трохи запахло, Володя Зеленський струхнув: "Хлопці, хлопці…", – сказав білоруський диктатор.

Білорусь стягне війська до кордону з Україною

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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