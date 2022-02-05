"Війна триватиме 3-4 дні": Лукашенко знову "наїхав" на Україну

Білоруський диктатор став на бік Кремля і захищає інтереси своєї країни у висловлюваннях про Україну

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову не залишив без уваги Україну і заявив, що наша країна не має шансів у війні з Росією та її союзниками. Про це він сказав у інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову.

Соловйов заявив, мовляв, Захід хоче зіштовхнути росіян та українців, на що Лукашенко почав вихвалятися, що Україна не має шансів у війні.

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"Україна ніколи з нами не воюватиме. Це війна триватиме ну максимум 3-4 дні. Там нікому буде воювати проти нас. Ті, кого показують з автоматами дерев'яними, як вони тренуються, так ми зараз з тобою вийдемо до сусідньої зали і знімемо на телефон тренування. І як трохи запахло, Володя Зеленський струхнув: "Хлопці, хлопці…", – сказав білоруський диктатор.

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