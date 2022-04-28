Макрона офіційно оголосили переможцем президентських виборів

Макрон у другому турі виборів набрав 18 768 639 голосів

Макрон переміг на виборах/Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Президент Конституційної ради Франції Лоран Фабіус проголосив Еммануеля Макрона переможцем президентських виборів. Це його другий президентський термін.

Про це повідомляє французька видання Figaro.

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"Конституційна рада провела перепис та контрольні операції", – зазначив Лоран Фабіус та повідомив, що порушення були помічені на 48 виборчих дільницях, що призвело до скасування 20 594 бюлетенів, що складає 0,06% голосів.

Фабіус додав, що загалом правила виборчого процесу були дотримані.

З 48 752 339 зареєстрованих французьких виборців на дільниці 24 квітня під час другого туру виборів прийшло 35 096 478, що становить майже 72%. Конституційна рада зафіксувала 2 333 904 чисті бюлетені.

"Конституційна рада 27 квітня 2022 року проголошує Еммануеля Макрона обраним президентом республіки ", – заявив Лоран Фабіус, вказавши, що мандат новообраного президента почнеться опівночі 14 травня 2022 року.

Варто додати, що Макрон у другому турі виборів набрав 18 768 639 голосів (58,6%), а Ле Пен 13 288 686 (41,4%).

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Проблеми у Ле Пен під час виборів

Лідерку ультраправої партії "Національне об'єднання" та кандидатку у президенти Франції Марін Ле Пен, яку називають прихильницею президента РФ Володимира Путіна, запідозрили у привласненні майже 140 тисяч євро.

Марін Ле Пен звинуватили в особистому привласненні майже 140 тисяч євро з бюджету Європейського парламенту, коли вона була депутатом від 2004 до 2017 року. У розслідуванні припускають, що кошти з фондів Європарламенту витрачалися, зокрема, на оплату готелів та організацію заходів. У прокуратуру Франції надійшов відповідний документ, який наразі аналізують.

Адвокат Марін Ле Пен зауважив, що доповідь з’явилася у розпал президентських перегонів у Франції, а події відбулися понад десять років тому. Він вважає невипадковим те, що цю справу згадали саме зараз.

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