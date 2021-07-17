Русский
$ 27,29
32,24
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Масові заворушення у ПАР. Кількість загиблих перевищила 200

17 липня 2021 9:52

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Після заворушень правоохоронці затримали 2500 людей – що зараз відбувається у країні

Унаслідок заворушень у ПАР після ув'язнення колишнього президента Джейкоба Зуми кількість загиблих збільшилася до 212.

Реклама

Про це пише BBC з посиланням на уряд країни.

Читайте також: У Грузії знайшли мертвим побитого журналіста – Тбілісі накрила хвиля заворушень

Зростання кількості загиблих пов'язана з посиленням мародерства.

Згідно з даними влади, у Квазулу-Натал вкрали акції на суму близько мільярда доларів і розграбували не менше 800 роздрібних магазинів.

В тренді
ВООЗ попередила про нові небезпечні штами коронавірусу
У ВООЗ вважають, що нові штами можуть виявитися ще складнішими для контролю/Фото: колаж "Сьогодні"
Реклама

У зв'язку з заворушеннями правоохоронці заарештували 2500 людей.

На думку президента Сирила Рамафоси, усі заворушення і пограбування були спровоковані, і "були люди, які їх планували і координували". Він сказав, що безлади були спробою захопити демократію у Південній Африці, але підбурювачів вже встановили.

Нагадаємо, колишній президент Південно-Африканської Республіки Джейкоб Зума здався у руки правосуддя і погодився сісти в тюрму. Президента засудили до 15 місяців за неповагу до суду.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Усі говорять. Хресна хода під Одесою і схуднення Кім Чен Ина – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ
Усі говорять. Хресна хода під Одесою і схуднення Кім Чен Ина – найрезонансніші новини СЬОГОДНІУкраїна
Перший мільярдер на орбіті. Річард Бренсон полетів у космос – онлайн-трансляція
Перший мільярдер на орбіті. Річард Бренсон полетів у космос – онлайн-трансляціяІнші країни
Розстріляна дружина президента Гаїті вижила (оновлено)
Розстріляна дружина президента Гаїті вижила (оновлено)Інші країни
НАТО продовжить лоскотати нерви Росії – кораблі залишилися в Чорному морі після Sea Breeze
НАТО продовжить лоскотати нерви Росії – кораблі залишилися в Чорному морі після Sea BreezeІнші країни
"Слуга народу" вчитиметься у Компартії Китаю: реакції та найкращі меми на слова АрахаміїВлада
У жінок після щеплення Pfizer збільшуються груди. Що кажуть медики
У жінок після щеплення Pfizer збільшуються груди. Що кажуть медикиІнші країни

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти