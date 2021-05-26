Не хитайте Білорусь – буде світова війна: Лукашенко погрожує Заходу

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Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко після захоплення літака попередив світову спільноту, щоб не "розхитували" ситуацію в його країні.
Про це він сказав на зустрічі з депутатами, членами Конституційної комісії і представниками органів державного управління, передає БЕЛТА.
Він назвав нинішнє протистояння Мінська із Заходом "крижаною війною".
"Ми повинні зберегти свою країну і передати своїм дітям у нормальному стані. Час вибрав нас. Ми опинилися на передовій нової не холодної – уже крижаної війни. І вистояти може держава, яка не піддасться гібридному тиску. Звертаюся до всієї світової спільноти: немає сенсу хитати Білорусь", – сказав Лукашенко.
Білоруський лідер вважає, що проти його країни розв'язана багатопланова, багаторівнева гібридна війна.
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"Мета зрозуміла. Кому вигідно демонізувати Білорусь, ми теж знаємо. Ми невелика країна, але ми відповімо адекватно. У світі є подібні приклади. А перш ніж робити різкі необдумані рухи, згадайте, що Білорусь – це центр Європи. І якщо тут щось спалахне, це чергова світова війна", – сказав він.
Як повідомляли новини "Сьогодні", Лукашенко вперше відреагував на "піратське захоплення" літака. Також білоруський диктатор розповів, звідки надійшов дзвінок про мінування літака.
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