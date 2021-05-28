"Негайно знищимо": президент Азербайджану пригрозив Вірменії

Конфлікт в Карабасі насилу вдалося зупинити, але на азербайджано-вірменському кордоні в останні дні знову неспокійно

Ільхам Алієв. Фото: пресслужба президента Азербайджану

Між Вірменією та Азербайджаном знову загострюється обстановка. Азербайджанський лідер Ільхам Алієв звинуватив вірмен у провокації і пригрозив розправою, якщо буде хоч найменша загроза безпеці.

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Про це він сказав на зустрічі з громадськістю міста Агдам, пише Інтерфакс-Азербайджан.

За його словами, провокація, вчинена вірменської армією на азербайджано-вірменському кордоні в останні дні, не повинна була залишитися без відповіді

"На жаль, вірменська сторона не відмовляється від своїх провокаційних дій. Якщо ми побачимо найменшу загрозу безпеці нашого народу і держави, ми негайно знищимо ворога. Вони знають і бачать нашу силу", – сказав Алієв.

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Він заявив, що прийнята нещодавно Європарламентом резолюція з вимогою до Баку звільнити вірменських полонених заснована на фальшивих фактах. У документі зазначалося, що нібито Азербайджан піддає тортурам військовополонених вірмен.

"Я не звертаю на неї уваги, і вам не раджу. Все це дрібниці. Важливим є те, що ми сьогодні тут, ми стоїмо тут і будемо жити тут вічно", – сказав президент Азербайджану.

Нагадаємо, раніше Ільхам Алієв заявляв, що після завершення бойових дій в Нагірному Карабасі вони не мають територіальних претензій до Вірменії.