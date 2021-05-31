Нову Зеландію накрила повінь століття – людей евакуюють, автомагістралі перекриті (фото)

Повінь в Новій Зеландії
Нову Зеландію накрили сильні дощі – рівень води в річках піднявся до рекордної позначки, а влада почала термінову евакуацію громадян.
Про це повідомляє Stuff.
Через негоду влада евакуювала мешканців щонайменше 300 будинків в Кентербері. Кілька автомагістралей, шкіл і офісів тимчасово не діють. Сили оборони Нової Зеландії залучили вертольоти для операції з порятунку.
/ Фото: Twitter
/ Фото: Twitter
Експерти відзначають, що це найсильніша за останні 100 років повінь у країні. Рівень води в річках піднявся до рекордної позначки.
/ Фото: Twitter
/ Фото: Twitter
Мер Ашбертона Ніл Браун припустив можливість прориву дамб. Якщо це станеться, то владі доведеться евакуювати "половину міста".
Як повідомляли раніше, в Індонезії і Східному Тиморі сталася повінь і утворилися зсуви. Через це загинула щонайменше 41 людина.
Також ми писали, що недавно в Австралії сталася найсильніша за останні пів століття повінь. Майже 20 тисяч людей були змушені покинути домівки.