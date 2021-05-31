Нову Зеландію накрила повінь століття – людей евакуюють, автомагістралі перекриті (фото)

Експерти відзначають, що це найсильніша за останні 100 років повінь у країні. Рівень води в річках піднявся до рекордної позначки

Повінь в Новій Зеландії

Нову Зеландію накрили сильні дощі – рівень води в річках піднявся до рекордної позначки, а влада почала термінову евакуацію громадян.

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Про це повідомляє Stuff.

Через негоду влада евакуювала мешканців щонайменше 300 будинків в Кентербері. Кілька автомагістралей, шкіл і офісів тимчасово не діють. Сили оборони Нової Зеландії залучили вертольоти для операції з порятунку.

/ Фото: Twitter

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/ Фото: Twitter

Експерти відзначають, що це найсильніша за останні 100 років повінь у країні. Рівень води в річках піднявся до рекордної позначки.

/ Фото: Twitter

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/ Фото: Twitter

Мер Ашбертона Ніл Браун припустив можливість прориву дамб. Якщо це станеться, то владі доведеться евакуювати "половину міста".

Як повідомляли раніше, в Індонезії і Східному Тиморі сталася повінь і утворилися зсуви. Через це загинула щонайменше 41 людина.

Також ми писали, що недавно в Австралії сталася найсильніша за останні пів століття повінь. Майже 20 тисяч людей були змушені покинути домівки.