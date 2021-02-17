Переворот у М'янмі: лідеру країни висунули звинувачення у стихійних лихах

У М'янмі військові, що прийшли до влади в результаті перевороту, висунули нові звинувачення арештованій раніше лідерці країни Аун Сан Су Чжі – вона нібито порушила закон про запобігання стихійним лихам.
Про це повідомляє BBC.
У чому конкретно вона звинувачується, не повідомляється. Як зазначає агентство, раніше Сан Су Чжі звинувачували в нелегальному перевезенні, зберіганні і використанні рацій.
Тим часом бригадний генерал Зау Мін Тун заявив, що військові не збираються довго утримувати владу – вони нібито планують провести вибори і передати владу партії-переможниці. Коли це станеться, генерал не уточнив.
При цьому він стверджує, що Аун Сан Су Чжі перемогла на виборах в листопаді завдяки підтасовуванню результатів, але не надав жодних доказів.
За словами військових, заарештована лідерка країни зараз перебуває вдома в безпеці.
Нагадаємо, 1 лютого військові в М'янмі заарештували президента країниВін М’їнв і голову правлячої партії "Національна ліга за демократію" Аун Сан Су Чжі, яка була фактичним лідером країни.
Після цього в М'янмі почалися протести, які тривають досі. У неділю з'явилися повідомлення, що сили безпеки відкрили вогонь для розгону демонстрантів у декількох містах і ввели в населені пункти військову техніку. Також повідомлялося про відключення інтернету.
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