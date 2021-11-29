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Люди в паніці вибігали із будинків. Перу сколихнув потужний землетрус (відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
29 листопада, 10:15
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Перу є однією з країн із найвищою сейсмічною активністю у світі
Уламки на вулиці після землетрусу. Фото: колаж "Сьогодні"
Уламки на вулиці після землетрусу. Фото: колаж "Сьогодні"

У північному Перу стався землетрус із попередньою магнітудою 7,5. Деякі будівлі пошкоджені, а дороги заблоковані уламками.

Про це повідомляє abcNEWS.

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Незважаючи на те, що землетрус був досить сильним, він стався на такій глибині (112 кілометрів), що зазвичай знижує ймовірність ушкоджень та жертв.

Відомо, що обрушилася частина церкви 16 століття, троє людей отримали легкі поранення. А каміння, що падало, заблокувало декілька автомагістралей у регіонах Амазонки та Кахамарка.

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Поштовхи відчувалися майже за 800 кілометрів від столиці Ліми, де деякі люди в паніці вибігали зі своїх будинків.

Також частково було пошкоджено церкву в сусідньому Еквадорі. Тремор відчувався також у деяких частинах Колумбії та Бразилії.

Землетруси у світі

  • У вересні 2021 року на південному заході Китаю стався землетрус інтенсивністю 6 балів. Двоє людей загинули, троє отримали травми. За даними Китайського центру сейсмологічних мереж, епіцентр землетрусу перебував у точці з координатами 29,2 градуса північної широти та 105,34 градуса східної довготи. Гіпоцентр залягав на глибині 10 км.
  • На південному заході Мексики неподалік пляжного курорту Акапулько стався потужний землетрус магнітудою 7,0. Внаслідок чого загинула щонайменше одна людина. Підземні поштовхи відчули навіть жителі Мехіко, розташованому за 300 км від епіцентру землетрусу.
  • А в серпні на Гаїті через землетрус загинуло понад 300 людей. За даними Геологічної служби США епіцентр землетрусу знаходився приблизно за 12 км від міста Сен-Луї-дю-Суд. А тремор відчувався у густонаселеній столиці Порт-о-Пренс та у сусідніх країнах.
  • Також у квітні 2021 року Індонезію накрив потужний землетрус. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався неподалік індонезійського міста Сіболга, де проживає близько 80 тисяч жителів.

Перуземлетрус
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