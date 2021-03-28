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Підкорити і сушу, і море: в Китаї контейнеровоз Evergreen заблокував шосе (фото)

28 березня, 14:19

Денис Беспалов Денис Беспалов

На китайському шосе сталася аварія, схожа на інцидент в Суецькому каналі

У Китаї велика фура з написом Evergreen на боці застрягла на шосе і викликала величезну пробку. Користувачі соцмереж відразу ж вказали на схожість з інцидентом в Суецкому каналі, де сів на мілину контейнеровоз з аналогічним написом на боці.

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Про це повідомляє mustsharenews.com.

Як повідомляється, в результаті аварії вантажівка заблокував кілька смуг руху, що викликало масову пробку на шосе Чаншунь-Шеньчжень в годину пік.

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Вантажівка навіть виглядала під тим же діагональним кутом, в якому застрягло судно.

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Незабаром фотографії вантажівки стали вірусними в китайській соцмережі Weibo: користувачі мережі пожартували, що компанія Evergreen, схоже, намагається підкорити і сушу, і море.

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Разом з тим, як зазначає China Times, вантажівка не належить компанії Evergreen, а лише перевозив контейнер, що їй належить.

Раніше повідомлялося, що гігантський контейнеровоз Ever Given, який заблокував рух через Суецький канал в обидві сторони, перед інцидентом встиг своєї траєкторією руху "намалювати" чоловічі геніталії.

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Китай затор судно шосе суецький канал
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