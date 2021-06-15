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"Полили брудом". Китайська учена заперечує варіант витоку коронавірусу з лабораторії

15 червня 2021 8:10

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У світі вже не відкидають версію, що пандемія почалася після витоку вірусу з лабораторії – що говорить китайська вчена

Провідна китайська вчена Уханьского інституту вірусології Ши Чженлі спростувала теорію про те, що джерелом коронавірусу могла стати лабораторія інституту.

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Про це вона заявила в інтерв'ю The New York Times.

За її словами, немає ніяких доказів того, що вірус розповсюдився з інституту.

"Як, чорт візьми, я можу надати докази чогось, якщо не існує ніяких доказів? (...) Я не знаю, як світ дійшов до того, що постійно поливає брудом невинних вчених", – сказала Ши Чженлі.

Вчена також заперечує, що три працівники інституту звернулися до медиків зі схожими на ковід симптомами за місяць до першого офіційного випадку COVID-19.

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"Уханьський інститут вірусології не стикався з подібними випадками. Якщо, можливо, могли б ви назвати імена цих трьох, щоб допомогти нам перевірити?", – сказала вона.

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Нагадаємо, Трамп вимагав від Китаю "репарації" у 10 трлн доларів за пандемію COVID-19.

Зазначимо, Франція і Велика Британія поділяють висловлені американським президентом Дональдом Трампом сумніви щодо правдоподібності наданих Китаєм даних про спалах коронавірусної епідемії та боротьби з нею.

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