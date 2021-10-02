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Президент Філіппін заявив про відхід з політики

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
2 жовтня, 17:11
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Родріго Дутерте раніше заявляв, що буде балотуватися в якості віце-президента на виборах в наступному році
Дутерте при владі з 2016 року
Дутерте при владі з 2016 року / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Філіппін Родріго Дутерте оголосив, що не буде балотуватися на пост віце-президента на виборах в наступному році і піде з політики. За його словами, "філіппінці вважають його не кваліфікованим".

Про це повідомляє BBC.

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Дутерте під час заходу в Манілі сказав, що піде, оскільки "філіппінці вважають його не кваліфікованим".

Його відхід відкриває шлях його дочки

Ця заява Дутерте зробив на тлі припущення, що його дочка Сара Дутерте-Карпіо збирається обиратися в президенти. Зараз вона є мером міста Давао.

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Минулого місяця вона сказала, що вони з батьком домовилися, що тільки один з них буде балотуватися на виборах в 2022 році.

Правління Дутерте

Дутерте прийшов до влади в 2016 році, пообіцявши розтрощити злочинність і боротися з наркотиками в країні. За п'ять років на посту "він спонукав поліцію зробити тисячі позасудових страт підозрюваних в "війні з наркотиками".

Більше 7000 чоловік було вбито поліцією або невідомими озброєними нападниками за перші шість місяців президентства Дутерте.

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