Затор у Суецькому каналі: в Єгипті назвали дату розвантаження контейнеровоза

Розвантаження контейнеровоза Ever Given, який перекрив Суецький канал, як екстрений захід може початися вже у вівторок, 30 березня.
Про це заявив радник президента Єгипту з морських портів Мохаб Маміш, передає Sky News Arabia.
Передбачається, що до цього часу, будуть вичерпані інші можливості зсунути судно з місця.
"Розвантаження контейнеровоза почнеться післязавтра, тобто у вівторок, після того як будуть вичерпані всі можливості для витягування судна за допомогою буксирів", – зазначив Маміш.
Щоб розвантажити судно, до нього підженуть плавучі засоби, на які будуть перетягувати контейнери.
Для розвантаження деяких з 18 тис. контейнерів потрібно спеціальне обладнання.
Нагадаємо, раніше президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі доручив розпочати підготовку до розвантаження контейнеровозаEver Given, що сів на мілину і перекрив Суецький канал.
Ми також повідомляли, що в суботу контейнеровоз Ever Given вдалося зрушити з місця, але проблеми це не вирішило.
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