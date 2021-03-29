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Затор у Суецькому каналі: в Єгипті назвали дату розвантаження контейнеровоза

29 березня, 06:35

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

До судна підженуть спеціальні плавзасоби

Розвантаження контейнеровоза Ever Given, який перекрив Суецький канал, як екстрений захід може початися вже у вівторок, 30 березня.

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Про це заявив радник президента Єгипту з морських портів Мохаб Маміш, передає Sky News Arabia.

Передбачається, що до цього часу, будуть вичерпані інші можливості зсунути судно з місця.

"Розвантаження контейнеровоза почнеться післязавтра, тобто у вівторок, після того як будуть вичерпані всі можливості для витягування судна за допомогою буксирів", – зазначив Маміш.

Щоб розвантажити судно, до нього підженуть плавучі засоби, на які будуть перетягувати контейнери.

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Для розвантаження деяких з 18 тис. контейнерів потрібно спеціальне обладнання.

Нагадаємо, раніше президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі доручив розпочати підготовку до розвантаження контейнеровозаEver Given, що сів на мілину і перекрив Суецький канал.

Ми також повідомляли, що в суботу контейнеровоз Ever Given вдалося зрушити з місця, але проблеми це не вирішило.

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Єгипет затор контейнеровоз блокування суецький канал
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