Пропаганда в Білорусі пробила дно: на ТБ показали опозиціонерів поруч зі щурами (відео)

У Білорусі пропаганда проти опонентів на державних каналах з кожним разом все більше пробиває дно. У неділю, 21 березня, провладний канал СТВ пустив відео із опозиціонерами поруч з кадрами зі щурами.

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Відео, зняте з екрану телевізора, розмістив TUT.by у Telegram.

"Не вірте каяттю щурів, їх клятви нам дорого вартують" , – чути слова ведучого, що передують відео.

Кадри з опозиціонерами і щурами також підкріпили музичним супроводом – тематичним шансоном, звісно ж, теж про щурів.

Зазначимо, порівняння опозиціонерів, та й загалом усіх, хто виступає проти влади невизнаного президента Олександра Лукашенка, зі щурами, не новина в Білорусі – так вже не раз висловлювалися як сам "президент", так і представники його влади.

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Нагадаємо, днями самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв громадянам країни, що після нього будуть і інші президенти, але "треба потерпіти".

Ми також писали, що в Білорусі знайшли "секретний палац Лукашенка" за 40 млн доларів.

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