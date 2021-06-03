Коротко і по справі. У чому "зізнався" Протасевич в інтерв'ю білоруському пропагандисту

Він говорив про плани білоруської опозиції, масові протести і "сталеві яйця" Лукашенка. "Сьогодні" зібрали найскандальніші "зізнання"

У чому "зізнався" Протасевич в інтерв'ю на білоруському держканалі. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич дав інтерв'ю білоруському держканалу ОНТ. Під час бесіди з журналістом він говорив про плани опозиції, масові протести і "сталеві яйця" Лукашенка. "Сьогодні" зібрали найскандальніші "зізнання".

Про поїздку на Донбас

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Протасевич заявив, що не був у штаті батальйону "Азов", бо є іноземцем, і не був в зоні бойових дій. Що саме робив на Донбасі, він не уточнив, але розкаявся.

"Я вважаю, що це було найбільшою помилкою в моєму житті. Це та єдина річ, про яку я правда шкодую" .

Хто фінансує опозицію Білорусі

Фінансування білоруської опозиції, зокрема, Світлани Тихановської, йде із коштів литовських платників податків і бізнесменів.

"По-перше, дійсно, частина за рахунок литовських платників податків. Литовські платники податків, по суті, утримують закордонного політика зі своєї кишені. Частково це приватні спонсори. Тобто приватні бізнесмени, представники бізнес-еліти і так далі. І третє – це фінансова підтримка діаспори. Тобто джерел фінансування багато" .

Про фінансування з Росії

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Проект NEXTA фінансував російський олігарх, ім'я якого Протасевич не назвав. Спочатку інвестор надсилав невеликі суми, які згодом виросли до п'яти тис. євро на тиждень.

Також, за словами опозиціонера, Telegram-канал NEXTA планували перевести на російську порядку після завершення активної частини білоруських протестів.

"Сталеві яйця" Лукашенка

Протасевич "зізнався", що ще раніше "зрозумів" – багато речей, за які критикували Лукашенка, були спробою тиску. Але він діяв як людина зі "сталевими яйцями". Хоча все ж "може бути" "деякі" рішення Лукашенка були помилковими.

Ще журналіст ОНТ запитав опозиціонера – чи поважає він Лукашенка. На що той відповів "безумовно".

Посадка рейсу Ryanair

У зраді підозрює співробітника штабу Світлани Тихановської Данила Богдановича, з яким у нього був конфлікт.

В яких злочинах "зізнався" Протасевич?

що організовував масові заворушення; що за допомогою чату "Хата" координувалися протести.

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"Я був одним із тих людей, які опублікували заклики вийти на вулицю 9-го числа. Я відразу в повному обсязі визнав свою провину в організації масових несанкціонованих акцій... Заклики, які я опублікував, стали наслідком того, що на вулиці почалися неконтрольовані заворушення і по суті три дні Мінськ жив у хаосі".

Водночас він заперечує, що причетний до Telegram-каналу "Чорна книга Білорусі" (провину на себе вже "взяла" дівчина блогера Софія Сапега).

Про майбутнє протестів

Протестів більше не буде, а скликалися вони, щоб викликати санкції "необхідні для того, щоб економіка Білорусі впала якомога швидше".

"Зараз вуличних протестів немає, і їх явно не буде. Просто, знову ж таки, чому рухаються ті ж санкції. Зрозуміло, що це в принципі інструмент політичного тиску... Санкції необхідні для того, щоб економіка Білорусі впала якомога швидше. І якщо завалиться економіка, люди вийдуть на вулиці. Це будуть голодні бунти. і це, по суті, і є однією з цілей" .

Про видачу "ЛНР"

"Я сподіваюся, що у Олександра Григоровича знайдеться достатньо політичної волі, якоїсь рішучості, щоб не видати мене" .

Фінал

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В кінці інтерв'ю Протасевич розплакався і сказав, що більше не хоче лізти в політику.

"Я ніколи більше не хочу лізти в політику. Я хочу сподіватися, що я зможу все виправити і жити звичайним спокійним життям, завести сім'ю, дітей, перестати бігти від чогось" .