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РФ проводить військові навчання на Курильських островах після припинення переговорів з Японією

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26 березня, 16:36
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На території знаходяться 3 000 військовослужбовців й сотні одиниць військової техніки
Курильські острови є спірною територією / Колаж "Сьогодні"
Курильські острови є спірною територією / Колаж "Сьогодні"

Росія проводить військові навчання на Курильських островах, на які претендує Японія. Почалося це через кілька днів після припинення мирних переговорів між країнами.

Про це пише Reuters.

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Східний військовий округ Росії заявив, що проводить навчання на Курильських островах із залученням понад 3 000 військовослужбовців та сотень одиниць військової техніки.

Японія ввела санкції проти Росії через війну з Україною

Під санкції потрапили11 депутатів російської Думи, п'ять членів родини банкіра Юрія Ковальчука та мільярдер Віктор Вексельберг.

Крім того, як заявив міністр економіки, торгівлі та промисловості Коїті Хагіуда, Японія планує скорочувати залежність від російських енергоресурсів та зрідженого природного газу.

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Також Японіязапровадить додаткові санкції проти Росії та Білорусі у зв'язку з вторгненням в Україну.

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