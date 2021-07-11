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Фото з Маском і велосипед. Як готується до першого польоту в космос Річард Бренсон (відео)

11 липня 2021 17:12

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Політ заплановано на 17:30 – корабель запустять з космопорту "Америка" в пустелі Нью-Мексико

Бренсон летить в космос на космоплані VSS Unity / Фото: колаж "Сьогодні"

Бренсон летить в космос на космоплані VSS Unity / Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 11 липня, британський бізнесмен Річард Бренсон збирається здійснити свій перший політ в космос – він уже прибув на космопорт "Америка", звідки починається політ космоплана VSS Unity.

Про це він написав в Twitter.

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Бренсон прибув в пустелю Нью-Мексико, де знаходиться космопорт "Америка", на велосипеді. А перед цим він зустрівся з Ілоном Маском.

"Великий день попереду. Чудово почати ранок з другом. Почуваюсь добре, почуваюсь схвильованим, відчуваю готовність", – написав він у соцмережах.

Відзначимо, що політ повинен був початися о 16:00 за українським часом. Пізніше стало відомо, що 1,5-годинний політ почнеться о 17:30.

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Крім того, транслюється онлайн-трансляція польоту, яку веде компанія Бренсона Virgin Galactic.

Також, генеральний директор Amazon і найбагатша людина на планеті Джефф Безос 20 липня збирається відправитися в космос і бере з собою свого рідного брата.

Нагадаємо, що Джефф Безос оголосив про свої плани підкорити космос раніше Бренсона, проте туди подається пізніше. Уже відомі чотири з шести членів екіпажу його корабля New Shepard.

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