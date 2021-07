Фото з Маском і велосипед. Як готується до першого польоту в космос Річард Бренсон (відео)

У неділю, 11 липня, британський бізнесмен Річард Бренсон збирається здійснити свій перший політ в космос – він уже прибув на космопорт "Америка", звідки починається політ космоплана VSS Unity.

Про це він написав в Twitter.

Бренсон прибув в пустелю Нью-Мексико, де знаходиться космопорт "Америка", на велосипеді. А перед цим він зустрівся з Ілоном Маском.

"Великий день попереду. Чудово почати ранок з другом. Почуваюсь добре, почуваюсь схвильованим, відчуваю готовність", – написав він у соцмережах.

Відзначимо, що політ повинен був початися о 16:00 за українським часом. Пізніше стало відомо, що 1,5-годинний політ почнеться о 17:30.

Its a beautiful day to go to space. Weve arrived at @Spaceport_NM . Get ready to watch LIVE at 7:30 am PT | 10:30 am ET | 3:30 pm BST https://t.co/PcvGTmA661 # Unity22 pic.twitter.com/4KjGPpjz0M