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Тури до Єгипту для українців подорожчають до 30% – через різкий наплив росіян

10 липня 2021 2:32

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Напередодні Путін підписав указ про скасування призупинення чартерних польотів в Єгипет

В Україні ввели нові правила в'їзду в країну через COVID-19. Фото: REUTERS / Remo Casilli

В Україні ввели нові правила в'їзду в країну через COVID-19. Фото: REUTERS / Remo Casilli

Через те, що президент РФ Володимир Путін скасував заборону на чартерні польоти в Єгипет, тури для українців можуть істотно подорожчати.

Про це пише turprofi.com.ua

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Зараз українці посідають перше місце за кількістю відпочиваючих в Єгипті. Через різке зростання туристів з Росії вже зими ціни можуть злетіти на 20-30%, прогнозують фахівці. Однак поки радять не поспішати з висновками.

Експерти вважають, що такого сезону, як нинішній, не було ще ніколи – на ринку залишаться самі гнучкі і стійкі.

Як ми писали раніше, пандемія коронавірусу істотно вплинула на всі сфери життя, особливо – на туризм. В ООН очікують, що сектор повністю відновиться не раніше 2023 року.

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Також нещодавно повідомлялося, що Німеччина дозволила в'їжджати в країну українцям, які отримали дві дози щеплення проти коронавірусу.

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До речі, ВООЗ вперше рекомендувала вакцинувати дітей старше 12 років:

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