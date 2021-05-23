Україна вимагає негайного звільнення Романа Протасевича

Главред Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич
Україна приєдналася до закликів європейських країн звільнити білоруського журналіста Романа Протасевича. Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.
"В черговий раз тривожні новини з Білорусі. На цей раз в Мінську затримано білоруського журналіста Романа Протасевича. Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади. Вимагаємо негайного звільнення. На час утримання під вартою права затриманого повинні бути безумовно гарантовані", – пише Ніколенко в твіттері.
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В Мінську затримали головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Для того щоб його заарештувати, під приводом загрози мінування білоруська влада спеціально посадила літак, який летів з Афін до Вільнюса.
Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську