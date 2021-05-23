Русский
$ 27,47
33,52
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Україна вимагає негайного звільнення Романа Протасевича

23 травня, 19:39

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

МЗС України стурбоване черговим наступом на свободу слова з боку білоруської влади

Главред Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич

Главред Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич

Україна приєдналася до закликів європейських країн звільнити білоруського журналіста Романа Протасевича. Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Реклама

"В черговий раз тривожні новини з Білорусі. На цей раз в Мінську затримано білоруського журналіста Романа Протасевича. Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади. Вимагаємо негайного звільнення. На час утримання під вартою права затриманого повинні бути безумовно гарантовані", – пише Ніколенко в твіттері.

В тренді
Безпрецедентне затримання в Мінську – хто такий Роман Протасевич і що йому загрожує
В тренді
Сторінки Романа Протасевича в Facebook і Instagram зникли
Facebook Pay доступна в налаштуваннях особистого кабінету
В тренді
Ви вбили пасажира! Після затримання Протасевича соцмережі закликають бойкотувати компанію Ryanair

В Мінську затримали головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Для того щоб його заарештувати, під приводом загрози мінування білоруська влада спеціально посадила літак, який летів з Афін до Вільнюса.

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Ізраїль завдав ракетного удару по будівлі в Газі, де розташовувалися офіси світових ЗМІ (відео)
Ізраїль завдав ракетного удару по будівлі в Газі, де розташовувалися офіси світових ЗМІ (відео)Інші країни
Вмирають сотні: ВООЗ повідомила про тривожну тенденцію на роботі
Вмирають сотні: ВООЗ повідомила про тривожну тенденцію на роботіІнші країни
Головний щит Ізраїлю – як працює і скільки коштує секретна система
Головний щит Ізраїлю – як працює і скільки коштує секретна система "Залізний купол"Інші країни
Собаки і ворони справляють бенкет. В Індії на берег річки вимило сотні тіл (відео)
Собаки і ворони справляють бенкет. В Індії на берег річки вимило сотні тіл (відео)Інші країни
Ізраїль почав наземну операцію у секторі Газа – ЗМІ
Ізраїль почав наземну операцію у секторі Газа – ЗМІІнші країни
Можливе викрадення: у горах Туреччини зникла українська альпіністка (фото)
Можливе викрадення: у горах Туреччини зникла українська альпіністка (фото)Україна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти