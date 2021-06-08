Українцям, які воювали на Донбасі, заборонили в'їзд до Білорусі? Перевіряємо чутки

Як мінімум одного громадянина України відмовилися пустити на територію Білорусі, аргументувавши це тим, що він проходив військову службу в зоні проведення ООС

Білорусь може заборонити громадянам України, які служили у Збройних силах України та воювали на сході країни, в'їзд на її територію.

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Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Що сталося

Один із судів Волинської області виніс вирок стосовно колишнього українського військовослужбовця. За даними слідства, він намагався незаконно переправити в Білорусь іншого українця, якому відмовили у в'їзді в республіку.

У судовому рішенні йдеться, що чоловік шукав спосіб в'їхати до Білорусі поза пунктами пропуску. Причиною такого рішення стала відмова білоруських прикордонників. За їх словами, українець ніс загрозу національній безпеці Республіки Білорусь у зв'язку з проходженням військової служби у Збройних Силах України, зокрема в зоні проведення операції об'єднаних сил на сході України (до Єдиного реєстру досудових розслідувань в Україні ця справа внесена 6 листопада 2019 року за номером 2019030000000793).

Отже, як пише видання, Білорусь може заборонити в'їзд на свою територію громадянам України, які служили в ЗСУ і воювали на сході країни.

Що кажуть українські прикордонники

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Інформацію, що з'явилася, в білоруських ЗМІ прокоментували і українські прикордонники.

"У нас немає інформації, коли люди повідомляли б про те, що їх не пустили через те, що вони воювали на Донбасі. Також офіційно від білоруських прикордонників нам не надходило інформації, що вони не пускають українців, які або перебувають у лавах ЗСУ, або воювали на Донбасі", – повідомили "Сьогодні" в пресцентрі Держприкордонслужби України.

Ситуація на кордоні

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) забезпечує посилені заходи охорони кордону з Республікою Білорусь. Зокрема, здійснюється відстеження руху іноземних суден, що перетинають українсько-білоруський кордон по річках Прип’ять та Дніпро.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Відомо, що судна супроводжуються патрульними катерами прикордонного відомства та контролюються прикордонними нарядами, в тому числі з місць тривалого несення служби.

Реклама Прикордонники стежать за рухом іноземних суден. Фото: dpsu.gov.ua

У відомстві зазначають, що у разі зупинки судна на ночівлю, співробітники ДПСУ здійснюють заходи щодо підтримання прикордонного режиму в межах зони його стоянки.

Для контролю за рухом суден прикордонники також застосовують безпілотну авіацію.

В ДПСУ додають, що причалювання суден по маршруту транзиту не допускається, як і виконання дій з навантаження чи розвантаження.

Нагадаємо, у неділю, 23 травня, у Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який летів із Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли про нібито мінування борту, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти за допомогою винищувача – і все це заради арешту колишнього головного редактора NEXTA Романа Протасевича. Також була затримана його дівчина.

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За даними білоруської опозиції, влада Білорусі через диспетчерів погрожувала збити літак Ryanair, в якому летів Роман Протасевич, якщо лайнер не виконає екстрену посадку в Мінську.

Крім того, окупанти завісили Луганськ білбордами з фото Протасевича і підписом "вбивця".

Також дивіться відео допиту Протасевича:

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