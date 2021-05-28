В Ірані катували і погрожували близьким жертв збитого літака МАУ

Іранський режим намагався заткнути десятки родичів людей, які стали жертвами авіатрощі українського "Боїнга" під Тегераном в 2020 році

/ Фото: Reuters

За даними міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch, іранські спецслужби переслідували родичів пасажирів, загиблих у результаті аварії літака "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном.

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Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Анна Басова.

У доповіді організації йдеться, що з минулої осені її представники поспілкувалися з 31 родичем загиблих. Понад половина з них зізналися, що отримували погрози від влади з вимогою не давати жодних інтерв'ю.

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Тих, хто відвідував меморіали жертв, регулярно допитували. Крім того, відомо про один випадок тортур людини, яка перебувала під вартою, а ще тричі влада вимагала видалити з соцмереж публікації з критикою дій іранського керівництва.

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Нагадаємо, що пасажирський лайнер МАУ, на борту якого були 176 осіб, зокрема 11 українських громадян, був збитий під час вильоту з Тегерана до Києва в січні 2020 року. Відповідальність за це взяли на себе іранські військові, пояснивши це помилкою і назвавши винним оператора ракетної системи, який нібито порушив правила ведення вогню "без отримання дозволу".

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Через рік військова прокуратура Ірану завершила розслідування інциденту, проте представлені в доповіді результати не задовольнили ані Україну, ані жодну іншу країну, громадяни якої загинули в результаті аварії. А в ООН навіть звинуватили Іран в приховуванні обставин авіакатастрофи.

Всі подробиці в спецтемі Катастрофа українського літака МАУ в Ірані