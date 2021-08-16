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У Кабулі військові США вбили двох чоловіків у відповідь на стрілянину по них. Евакуацію призупинили

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
16 серпня, 18:08
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Евакуація в аеропорту Кабула перетворилася на хаос і закінчилася перестрілкою. Польоти тимчасово призупинили
Військові США відреагували на стрільбу по них. Колаж "Сьогодні"
Військові США відреагували на стрільбу по них. Колаж "Сьогодні"

У міжнародному аеропорту Кабула під час масової евакуації військові США застрелили двох озброєних чоловіків. Один американський боєць отримав вогнепальне поранення.

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Про це пише СNN з посиланням на офіційного представника США.

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За словами співрозмовника ЗМІ, озброєні люди, яких було як мінімум двоє, відкрили вогонь по американських військах. У відповідь бійці США теж почали стрілянину. Представник оборонного відомства Сполучених Штатів не зміг підтвердити, чи є вони членами "Талібану".

Крім того, принаймні троє афганців, які чіплялися за борт літака ВПС, були збиті і вбиті. Водночас Associated Press пише, що всього унаслідок хаосу в аеропорту загинули семеро осіб.

Евакуацію призупинили

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У США заявили, що з аеропорту в Кабулі призупинили евакуацію через хаос і стрільбу на злітно-посадковій смузі. Про це повідомляє американський телеканал CBS.

Зараз американські війська "працюють над забезпеченням безпеки цього аеродрому", щоб літаки знову могли літати.

Як таліби захоплювали Кабул

Рано-вранці бойовики "Талібану" спочатку увійшли на околиці міста, а потім повністю захопили афганську столицю. У місті почалася стрілянина.

Одне з перших рішень талібів – звільнити всіх із в'язниці Пулі-Чахрі, розташованої на схід від Кабула. Там утримувалося близько 5 тис. ув'язнених. У тому числі – ті, хто був заарештований за участь у русі "Талібан".

Поки таліби наступали на Кабул, місцеве телебачення показувало виступ міністра внутрішніх справ Афганістану Таджа Мохаммада Джахіда. Він стверджував, що людям боятися нічого.

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Що ще потрібно знати:

  • "Талібан" повернув собі владу над Афганістаном вдруге. Вперше це сталося рівно 20 років тому. При захопленні Кабула таліби особливо підкреслювали, що бойові дії в столиці не ведуться.
  • Світові інформагентства поширили знімок, на якому президент Ашраф Гані обіймає представника "Талібану". Повідомлялося, що глава держави передав свої повноваження тимчасовій адміністрації, а потім покинув країну.

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