У Китаї потонуло пасажирське судно, загинули 10 людей (фото)

Людям, що вижили, надають всю необхідну допомогу

У Китаї потонуло пасажирське судно / Фото: Колаж: Сьогодні

У Китаї, де недавно стався потужний землетрус, у провінції Гуйчжоу потонуло пасажирське судно. В результаті інциденту загинули 10 людей, ще 5 зникли безвісти.

Про це повідомляє CGTN.

Деталі аварії

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Судно перекинулося на річці Бейпаньцзян в китайській провінції Гуйчжоу. Аварія сталася в суботу, 18 вересня, о 16:50.

У Китаї потонуло пасажирське судно / Фото: China Xinhua News (Twitter)

Рятувальна операція

Станом на 8:10 у неділю з річки дістали 39 людей. З того часу 10 загинули. Врятованим надають всю необхідну допомогу. Їхньому життю нічого не загрожує. Причину аварії з'ясовують.

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