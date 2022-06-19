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У Молдові вирішили питання з російською пропагандою

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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19 червня, 12:54
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Майя Санду затвердила важливий закон
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Молдови Майя Санду підписала закон про заборону російських новинних програм. Події навколо України змушують Кишинів вживати жорстких заходів, заявила глава Ради з телебачення та радіо Ліліана Віцу в ефірі каналу Rlive.

"Встановлюється поняття дезінформації, що передбачає набагато жорсткіші санкції. Велику кількість дезінформації ми спостерігаємо як правило у передвиборчий період", – сказала Віцу.

За її словами, 24 червня закон буде опубліковано в "Офіційному віснику", після чого він набуде чинності.

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Додамо, 2 червня молдавська влада схвалила заборону на ретрансляцію програм з країн, які не підписали Європейську конвенцію про транскордонне телебачення. До цього списку входить Росія.

Заборонили георгіївську стрічку

У квітні парламент Республіки Молдова заборонив носіння георгіївської стрічки та використання знаків Z та V у контексті війни в Україні. Поправки до законодавства вже були ухвалені депутатами 7 квітня, проте через громадську значущість було вирішено розглянути цей законопроєкт у третьому читанні за тиждень. У результаті заборону було прийнято.

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