"Обурливо та незаконно". Європа вживе заходів у відповідь на захоплення літака Ryanair в Мінську

Лідери Європейського Союзу вже готуються предметно обговорити ситуацію з арештом журналіста Протасевича та його дівчини

Білорусь загрожувала збити літак Ryanair

Інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську "матиме наслідки". Єврокомісія вимагає покарання для осіб, що винні в захопленні літака. При цьому має бути звільнений журналіст Роман Протасевич, заради арешту якого влада Білорусі посадила літак.

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Про це заявила в Twitter голова Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн.

"Обурливе і незаконне поводження... матиме наслідки. Відповідальні мають бути покарані", – написала глава ЄК.

За її словами, сьогодні Європейська Рада обговорить подальші дії. Вже повідомлялося, що це питання піднімуть у рамках саміту Євросоюзу. Він уже був запланований на 24-25 травня в Брюсселі, на ньому збиралися обговорити проблеми пандемії коронавірусу та відносини з Росією.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли про нібито мінування борту, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти за допомогою винищувача – і все це заради арешту екс-головного редактора NEXTA Романа Протасевича. Також була затримана його дівчина.

За даними білоруської опозиції, влада Білорусі через диспетчерів погрожували збити літак Ryanair, в якому летів Роман Протасевич, якщо він не виконає екстрену посадку в Мінську.

До слова, в Києві на вихідних пройшли акції на підтримку Протасевича.

Акція на підтримку Протасевича в Києві. Відео hromadske

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську