Виселення сімей, сутички з поліцією і екстрене засідання ООН. Все, що потрібно знати про заворушення в Єрусалимі

Зіткнення в Ізраїлі тривають вже кілька днів – з початку протестів отримали поранення вже понад 300 чоловік

Нещодавно у мечеті Аль-Акса в Єрусалимі поновилися зіткнення між палестинцями та ізраїльськими поліцейськими. Постраждали сотні палестинців, а також ізраїльські військові. Рада Безпеки ООН збирає термінове засідання.

Що сталося

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Зіткнення тривають вже кілька днів. Вони почалися в п'ятницю ввечері на Храмовій горі в Єрусалимі. Палестинці спробували закидати поліцейських камінням. У відповідь ті застосували гумові кулі і сльозогінний газ.

В цей же час на кордоні з Сектором Газа гасили вогонь. Підпал вчинили з території Палестини – переправили запальну суміш на повітряних кулях.

Крім того, сотні людей влаштували протести біля будівлі ізраїльського консульства в Стамбулі. Так, кажуть, хотіли висловити солідарність з палестинцями.

Є постраждалі

В результаті в першу ніч заворушень постраждали 180 палестинців, 80 з них госпіталізовані, повідомив Червоний Півмісяць.

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А всього з початку зіткнень отримали поранення вже понад 300 чоловік.

Причина заворушень

Приводом для сутичок послужила загроза виселення палестинських сімей зі східної частини міста.

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Сьогодні Верховний суд Ізраїлю проведе слухання по цій судовій справі.

Реакція в світі

На екстрене засідання збереться сьогодні Рада Безпеки ООН, де будуть говорити про ситуацію в Єрусалимі.

На тлі заворушень ООН звернулася до Ізраїлю із проханням скасувати будь-які програми виселення і проявити стриманість у застосуванні сили проти протестуючих.

Міжнародне співтовариство також закликає до деескалації конфлікту.

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Нагадаємо, нещодавно в Ізраїлі під час святкування свята Лаг ба-Омер в районі гори Мерон недалеко від міста Цфат сталася тиснява, загинули 44 людини.

Раніше ми писали, що Ядерна програма Ірану стала однією з причин загострення ситуації на Близькому Сході, а США хочуть домогтися прогресу в процесі відродження СВПД.