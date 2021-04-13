Жінка-арабка вперше в історії полетить у космос: що про неї відомо

Нора аль-Матруші увійде в історію як перша представниця арабського світу на МКС – її кандидатуру схвалив Дубайський космічний центр

Історична подія для Об'єднаних Арабських Еміратів – Нора аль-Матруші стала першою жінкою-космонавткою не тільки для цієї країни, а й для всього арабського світу.

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Про це повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Яна Лук'янець.

Дубайський космічний центр імені Мухаммеда бін Рашида вибрав її і Мохаммеда аль-Муллу з 4,3 тисячі кандидатів.

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Спочатку вони пройдуть тренування у себе на батьківщині, але потім вирушать на базу NASA в Г'юстоні (штат Техас), де завершать підготовку до майбутнього польоту на Міжнародну космічну станцію.

Відео: Сьогодні

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Програма підготовки містить пересування в умовах невагомості, керування пілотованим польотом, польоти на навколоземну орбіту й уроки російської мови (одна з мов МКС).

Норі аль-Матруші 28 років, вона закінчила університет машинобудування і отримала золоту медаль на міжнародній олімпіаді з математики. Раніше вона працювала інженером в Національній нафтовій будівельній компанії ОАЕ, але завжди мріяла потрапити в космос.

Нагадаємо, що в лютому ОАЕ стали п'ятою у світі й першою арабською державою, чий зонд зумів досягти орбіти Марсу.

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