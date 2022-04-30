Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензиновый кризис 🔥 РФ горит синим пламенем ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

Экс-президент Литвы объяснила, на чем держится власть Путина и почему его не свергнут

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
30 апреля, 18:04
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Даля Грибаускайте заявила, что Запад сталкивается с другой цивилизацией
Президент России Владимир Путин (слева) и экс-президент Литвы Даля Грибаускайте (справа).
Президент России Владимир Путин (слева) и экс-президент Литвы Даля Грибаускайте (справа). / Фото: liga.net, Коллаж: Сегодня

Власть президента Российской Федерации Владимира Путина держится вовсе не на поддержке людей.

Об этом заявила экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, пишет Delfi.

Реклама

"Иная цивилизация"

На вопрос, что Запад должен делать, чтобы свергнуть правительство Путина, Грибаускайте ответила, что ее возмущает такой вопрос:

"Это выражение западной наивности. Мы сталкиваемся с совершенно иной цивилизацией. Его власть (Путина – ред.) держится не на поддержке людей, а на "силовиках" и других финансовых структурах. Никогда при наличии такой пропаганды, такой тоталитарной системы, такого преследования люди из страха не выйдут на улицы его свергать".

По ее словам, не нужно питать иллюзии, будто Запад может как-то "пропихнуть" информацию через этот барьер в РФ.

"Мы мыслим на западный манер, а они – на восточный. Это совершенно иная цивилизация. Питать иллюзии, будто мы можем как-то воздействовать, а люди на улицах свергнут Путина, – этого в истории никогда не было и не будет", – сказала экс-президент.

Она также отметила, что санкции только объединяют людей против Запада:

Реклама

"Наши санкции не заставят их передумать... Поверьте, я ужинала с представителями Запада и в шутку сказала: им для выживания хватит картошки, огурцов и еще кое-чего. Этого хватит, они все равно будут бороться за него. Мы, избалованные представители Запада, думаем, что им не хватит каких-то там западных шампуней или еще чего-то, так этого не будет. Они выживут и выстоят перед любыми нашими санкциями".

Напомним, страны Балтии заявили, что на предстоящем саммите НАТО в Мадриде постараются одобрить Стратегическую концепцию НАТО и "значительно укрепить долгосрочный потенциал" сдерживания и обороны НАТО, а также восточный фланг альянса.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 30 апреля
1
Личный состав 23 200
Личный состав
2
Самолеты 190
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 1008
Танки
5
ББМ 2445
ББМ
6
Артиллерия 436
Артиллерия
7
Средства ПВО 77
Средства ПВО
8
РСЗО 151
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 232
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1701
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Герої не вмирають!

Остановил врага на блокпосте теробороны… Блоха Юрий Игоревич – младший лейтенант ВСУ (доброволец), начальник обеспечения блокпостов Баштанского батальона теробороны (Николаевщина), до войны – футбольный тренер... Вместе с побратимами остановил технику врага, вступив в бой на блокпосте. Погиб от пуль российских оккупантов. Ему было 33 года. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Непокоренные
Слесаренко Александр Петрович – полковник медицинской службы ВСУ, начальник Черниговского военного госпиталя. Еще в советское время медик прошел афганскую войну, где спас сотни жизней и был неоднократно представлен к наградам. Во время бомбежек Чернигова смог организовать работу госпиталя, сам проводил операции, спасая воинов и гражданских. Награжден орденом Данилы Галицкого и "Золотой Звездой" Героя Украины.
История героя

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять