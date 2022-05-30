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"Европа не может позволить себе проявить слабость" – заявления иностранных деятелей 30 мая

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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30 мая, 20:46
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За рубежом активно обсуждается новый пакет санкций против РФ
Иностранные политики активно обсуждают новый пакет санкций против России.
Иностранные политики активно обсуждают новый пакет санкций против России. / Фото: Коллаж: Сегодня

Западные политики продолжают высказывать свое мнение о новом пакете санкций против Российской Федерации, обсуждая все нюансы, а также поддерживать Украину.

Сайт "Сегодня" собрал самые важные цитаты за 30 мая 2022 года.

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Шестой пакет санкций

Премьер-министр Словакии Эдуард Геггер заявил, что страна полностью поддерживает альтернативы российской нефти и газа, однако есть нюанс:

"С другой стороны, нам нужна помощь наших партнеров. Мы всегда были надежным партнером по транзиту нефти и газа. Теперь, в случае чрезвычайной ситуации, нам потребуется то же самое от партнеров вокруг нас, которые имеют выход к морю".

В свою очередь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не думает, что санкции "размываются":

"Если мы договоримся, они коснутся двух третей всего экспорта нефти из РФ. А учитывая, что Польша и Германия хотят избавиться от зависимости от нефти, это может привести к 90%".

О шестом пакете санкций против России высказался и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, который подчеркнул важность обсуждения, как можно получить финальное соглашение по этому пакету

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"Я полностью уверен, что мы получим соглашение. Я достаточно уверен, что у нас будет это соглашение", – сказал он.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что в этой ситуации Европа не может позволить себе "проявить слабость":

"Мы должны действовать решительно и мобилизовать все имеющиеся инструменты. Мы должны сделать непосильным для России продолжение этой агрессии. Именно на это направлены пакеты санкций, которые уже являются беспрецедентными".

Вступление Украины в ЕС

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш отметил, что Европа должна открыть свои двери для Украины. По его мнению, кандидатский статус – это сугубо политическое решение, которое может быть "принято за один день".

"Так что сейчас важно, чтобы мы приняли это решение – для Украины и других стран, которые хотят пополнить европейскую демократическую семью государств, которые хотят жить по верховенству права, а не по праву силы", – сказал он.

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