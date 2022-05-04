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Финляндия перебрасывает к границе с РФ тяжелое вооружение (видео)

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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4 мая, 08:44
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Зафиксировано передвижение несколько десятков танков Leopard и бронемашин пехоты
Финляндия перебрасывает к российской границе танки и БМП
Финляндия перебрасывает к российской границе танки и БМП / Фото: Коллаж: Сегодня

Минобороны Финляндии начало внезапную переброску тяжелого вооружения в сторону российской границы. Об этом пишут соцсети.

В направлении финско-российской границы были отправлены уже два железнодорожных состава, которые полностью были загружены военной техникой.

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На представленных видеокадрах можно увидеть момент переброски тяжёлой бронированной и легкобронированной техники в сторону российской границы.

К финско-российской границе отправлены танки Leopard 2A6, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и гусеничные тягачи.

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Исходя из того, сколько всего на вооружение Финляндии находится указанной бронетехники, они направила к российским границам чуть ли не половину своих бронетанковых войск.

На данный момент нет официальных заявлений со стороны Финляндии касательно причин отправки на российскую границу тяжелой техники нет.

Финляндия стремится в НАТО

  • В апреле экс-глава МИД Финляндии, а ныне заместитель председателя Комитета по иностранным делам парламента страны Эркки Туомиоя заявил, что Финляндия готовится подать заявку на вступление в НАТО уже этой весной.
  • Финская газета Iltalehti ссылаясь на анонимные источники в правительстве обнародовала информацию о том, что Финляндия примет решение о подаче заявки на вступление в НАТО уже 12 мая.
  • Ранее финский парламент поддержал вступление страны в НАТО. Решение одобрил 121 депутат, против были 12 депутатов.
  • глава отдела оборонной политики Минобороны Финляндии Янне Куусела заявил, что если Финляндия станет членом НАТО, то она направит войска в страны Балтии.

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ББМ 2567
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