Финляндия перебрасывает к границе с РФ тяжелое вооружение (видео)

Минобороны Финляндии начало внезапную переброску тяжелого вооружения в сторону российской границы. Об этом пишут соцсети.
В направлении финско-российской границы были отправлены уже два железнодорожных состава, которые полностью были загружены военной техникой.
На представленных видеокадрах можно увидеть момент переброски тяжёлой бронированной и легкобронированной техники в сторону российской границы.
Далее по теме
К финско-российской границе отправлены танки Leopard 2A6, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и гусеничные тягачи.
Исходя из того, сколько всего на вооружение Финляндии находится указанной бронетехники, они направила к российским границам чуть ли не половину своих бронетанковых войск.
На данный момент нет официальных заявлений со стороны Финляндии касательно причин отправки на российскую границу тяжелой техники нет.
Финляндия стремится в НАТО
- В апреле экс-глава МИД Финляндии, а ныне заместитель председателя Комитета по иностранным делам парламента страны Эркки Туомиоя заявил, что Финляндия готовится подать заявку на вступление в НАТО уже этой весной.
- Финская газета Iltalehti ссылаясь на анонимные источники в правительстве обнародовала информацию о том, что Финляндия примет решение о подаче заявки на вступление в НАТО уже 12 мая.
- Ранее финский парламент поддержал вступление страны в НАТО. Решение одобрил 121 депутат, против были 12 депутатов.
- глава отдела оборонной политики Минобороны Финляндии Янне Куусела заявил, что если Финляндия станет членом НАТО, то она направит войска в страны Балтии.