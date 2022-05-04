Фінляндія перекидає до кордону з РФ важке озброєння (відео)

Міноборони Фінляндії почало раптове перекидання важкого озброєння у бік російського кордону. Про це пишуть соц мережі.
У напрямку фінсько-російського кордону було відправлено вже два залізничні склади, які повністю були завантажені військовою технікою.
На представлених відеокадрах можна побачити момент перекидання важкої броньованої та легкоброньованої техніки у бік російського кордону.
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До фінсько-російського кордону відправлено танки Leopard 2A6, бойові машини піхоти, бронетранспортери та гусеничні тягачі.
Виходячи з того, скільки всього на озброєння Фінляндії знаходиться зазначеної бронетехніки, вони направили до російських кордонів майже половину своїх бронетанкових військ.
Наразі офіційних заяв з боку Фінляндії щодо причин відправки на російський кордон важкої техніки немає.
Фінляндія прагне в НАТО
- У квітні ексглава МЗС Фінляндії, а нині заступник голови Комітету із закордонних справ парламенту країни Ерккі Туоміоя заявив, що Фінляндія готується подати заявку на вступ до НАТО вже цієї весни.
- Фінська газета Iltalehti з посиланням на анонімні джерела в уряді оприлюднила інформацію про те, що Фінляндія прийме рішення про подання заявки на вступ до НАТО вже 12 травня.
- Раніше фінський парламент підтримав вступ країни до НАТО. Рішення схвалив 121 депутат, проти було 12 депутатів.
- голова відділу оборонної політики Міноборони Фінляндії Янне Куусела заявив, що якщо Фінляндія стане членом НАТО, вона направить війська країни Балтії.