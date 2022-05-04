Фінляндія перекидає до кордону з РФ важке озброєння (відео)

Зафіксовано пересування кілька десятків танків Leopard та бронемашин піхоти

Фінляндія перекидає до російського кордону танки та БМП / Фото: Колаж: Сьогодні

Міноборони Фінляндії почало раптове перекидання важкого озброєння у бік російського кордону. Про це пишуть соц мережі.

У напрямку фінсько-російського кордону було відправлено вже два залізничні склади, які повністю були завантажені військовою технікою.

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На представлених відеокадрах можна побачити момент перекидання важкої броньованої та легкоброньованої техніки у бік російського кордону.

До фінсько-російського кордону відправлено танки Leopard 2A6, бойові машини піхоти, бронетранспортери та гусеничні тягачі.

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Виходячи з того, скільки всього на озброєння Фінляндії знаходиться зазначеної бронетехніки, вони направили до російських кордонів майже половину своїх бронетанкових військ.

Наразі офіційних заяв з боку Фінляндії щодо причин відправки на російський кордон важкої техніки немає.

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