Глава МИД Франции назвал Россию "неприятным" соседом

Ле Дриан говорит, что с Москвой все равно нужно продолжать диалог

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает Россию "неприятным и ужасающим" соседом, с которым надо продолжать диалог и поддерживать длительные отношения.

Реклама

Об этом сообщает Radio France Internationale.

По мнению Ле Дриана, Франция должна занять жесткую позицию касательно действий российских властей в отношении оппозиционера Алексея Навального.

Отвечая на вопросы Комиссии по иностранным делам Национального собрания Франции, дипломат отметил, что события в России развиваются по "крайне авторитарному" сценарию. В качестве примера он привел попытку отравления Навального и заключение его в тюрьму, неправовые задержания манифестантов и журналистов, а также высылку трех европейских дипломатов "по неоправданным мотивам".

В то же время Ле Дриан настаивает на необходимости поддержания диалога с Москвой.

Реклама

"Мы должны сохранить связи с Россией, но при этом занять жесткую позицию и осудить действия властей в отношении Алексея Навального, – уточнил дипломат. – Мы не откажемся от планов (вести диалог с Россией), потому что эта страна – наш сосед. Хотя это иногда неприятный, иногда ужасающий, а иногда невыносимый сосед".

По мнению французской дипломатии, санкции, утвержденные Евросоюзом, являются эффективными и введены не просто для "самоуспокоения".

"Они не позволяют (фигурантам списка) посещать Евросоюз, получать доступ к их собственным активам в ЕС. Это больше, чем ничего", – сказал глава МИД Франции.

Напомним, во вторник, 2 марта, ЕС принял "закон Навального", которым на Россию наложили новые санкции.

После этого США ввели санкции против России из-за Навального.

Видео: Сегодня

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама