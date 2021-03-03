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Глава МЗС Франції назвав Росію "неприємним" сусідом

3 березня, 16:13

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Ле Дріан каже, що з Москвою все одно потрібно продовжувати діалог

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан вважає Росію "неприємним і жахливим" сусідом, з яким треба продовжувати діалог і підтримувати тривалі відносини.

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Про це повідомляє Radio France Internationale.

На думку Ле Дріана, Франція повинна зайняти жорстку позицію щодо дій російської влади стосовно опозиціонера Олексія Навального.

Відповідаючи на запитання Комісії у закордонних справах Національних зборів Франції, дипломат зазначив, що події в Росії розвиваються за "вкрай авторитарним" сценарієм. Як приклад він навів спробу отруєння Навального та його ув'язнення, неправові затримання маніфестантів і журналістів, а також висилку трьох європейських дипломатів "з невиправданих мотивів".

Водночас Ле Дріан наполягає на необхідності підтримання діалогу з Москвою.

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"Ми повинні зберегти зв'язки з Росією, але при цьому зайняти жорстку позицію і засудити дії влади стосовно Олексія Навального, – уточнив дипломат. – Ми не відмовимося від планів (вести діалог з Росією), тому що ця країна – наш сусід. Хоча це іноді неприємний, іноді страхітливий, а іноді нестерпний сусід".

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На думку французької дипломатії, санкції, затверджені Євросоюзом, є ефективними і введені не просто для "самозаспокоєння".

"Вони не дозволяють (фігурантам списку) відвідувати Євросоюз, отримувати доступ до їхніх власних активів в ЄС. Це більше, аніж нічого", – сказав глава МЗС Франції.

Нагадаємо, у вівторок, 2 березня ЄС ухвалив "закон Навального", яким на Росію наклали нові санкції.

Після цього США ввели санкції проти Росії через Навального.

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Джерело: Сьогодні

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