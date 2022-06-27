Голодомор 2.0: Россия объявила Европе бесшумную войну

Именно РФ спровоцировала продовольственный кризис

Мишель обвинил РФ в продовольственном кризисе/Фото: REUTERS/Yves Herman, Mikhail Metzel/REUTERS. Коллаж: "Сегодня"

Кремль использует еду как бесшумное оружие войны. РФ виновна в продовольственном кризисе в мире.

Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Реклама

Подробности

"Кремль использует пищу как бесшумное оружие войны. Мы должны решительно противостоять российской пропаганде о ценах на продукты питания и удобрения. Опасные "Голодные игры" России несут полную ответственность за глобальный продовольственный кризис", — сказал Мишель.

The #Kremlin is using food as a silent weapon of war.



We must vigorously counter Russias propaganda about food and fertilizer prices.



Russias dangerous Hunger Games is solely responsible for the global food crisis.#G7@G7pic.twitter.com/xoecXlFgdM — Charles Michel (@CharlesMichel) June 26, 2022

Россия находится "в нескольких часах" от тотального краха

В понедельник утром, 27 июня, РФ обязана объявить дефолт, поскольку льготный период для ее пропущенных платежей по облигациям на сумму около 100 миллионов долларов, заблокированных из-за широкомасштабных санкций, истекает именно в этот день.

Как утверждает издание Bloomberg, официального заявления не будет, и Россия уже отрицает назначение.

Реклама

"Но если инвесторы не получат свои деньги до установленного срока, в понедельник утром состоится дефолт, согласно документам облигаций", – отмечает издание.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Путин продает нефть на Запад при помощи Грузии. Также мы писали, что Британия дала ответ на "хотелки" РФ по зерновому кризису.