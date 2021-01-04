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Мутировавший коронавирус впервые обнаружили в Греции

4 января, 13:36

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Шестеро зараженных ранее вернулись из Великобритании

Вслед за Кипром, где накануне сообщили о первых случаях инфицирования "британской" разновидностью коронавируса, мутировавший штамм обнаружили у шести человек в Греции.

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Об этом 4 января сообщило местное издание Ekathimerini.

Анализы на новый тип инфекции подтвердились у шести человек, которые вернулись из Британии в течение рождественской недели – это пятеро греческих граждан и один британский подданный.

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Их поместили на карантин в специально отведенный для путешественников отель.

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Напомним, что новый штамм коронавируса VOC 202012/01 считается на 50-74% заразнее "оригинального" вируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Сейчас его зарегистрировали уже примерно в трех десятках стран.

Ранее эпидемиолог из Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани назвал новый штамм особенно заразным для детей и подростков в возрасте до 19 лет, и поэтому более опасным.

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Мы также писали, что в Италии обнаружили очередной штамм коронавируса COVID-19, очень похожий на распространяющийся сейчас в Великобритании, но не идентичный ему.

Все подробности в спецтеме Коронавирус мутирует

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Греция штамм мутация коронавирус COVID-19
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